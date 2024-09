Die wichtigste europäische Veranstaltung von ISACA kehrt vom 23. bis 25. Oktober 2024 nach Dublin zurück

ISACA, ein globaler Berufsverband, der Fachleute aus den Bereichen IT-Governance, Informationssicherheit und Cybersicherheit zusammenbringt und ihnen dabei hilft, ihre Karriere und ihre Organisationen zu verändern, kehrt vom 23. bis 25. Oktober 2024 für seine "Europe Conference 2024" ins Dublin Convention Center zurück.

In mehr als 40 Sitzungen werden die globale ISACA-Gemeinschaft und andere Branchenexperten zusammenkommen, um die neuesten Trends, Herausforderungen und Innovationen im Technologiebereich zu diskutieren, darunter digitales Vertrauen, Prüfung, Governance, Datenschutz, Sicherheit und künstliche Intelligenz (KI). Die Teilnehmer können während der Konferenz und des Workshops vor der Konferenz bis zu 25 Fortbildungspunkte (CPE) erwerben, um ihre Fähigkeiten und ihr Wissen zu erweitern.

Die Eröffnungsrede wird von der KI-Expertin und Unternehmensstrategin Elin Hauge, gehalten, die in ihrer Sitzung "Vertrauenswürdige KI, ein Oxymoron?" Einblicke in die Auswirkungen von KI auf Unternehmen gibt. Die Abschlussrede wird von Amy Brann, Gründerin von Synaptic Potential, gehalten, die in ihrer Sitzung "Die Neurowissenschaft hinter der Schaffung produktiver Menschen in erfolgreichen Organisationen" den Wert der Anwendung neurowissenschaftlicher Prinzipien bei der Bildung starker Teams erörtern wird.

Weitere bemerkenswerte Redner und Sitzungen

Neben den Hauptrednern bietet die ISACA Europe Conference eine dynamische Rednerliste von Branchenexperten, die über die neuesten technischen Herausforderungen und Möglichkeiten berichten. Zu den Themen gehören KI-Governance, Cyberkrieg, Compliance- und Risikomanagement angesichts von Sicherheitsherausforderungen, die Auswirkungen des EU-Gesetzes zur digitalen Betriebsstabilität auf die Nutzung der Cloud und vieles mehr. Die Konferenz wird mehrere Podiumsdiskussionen mit Vordenkern aus ganz Europa und verschiedenen Branchen umfassen, darunter:

"KI-Risiken in Chancen für die digitale Zukunft Europas verwandeln" mit Una Fitzpatrick, Direktorin von Technology Ireland, und weiteren Experten für die Entwicklung von EU-Richtlinien

"Gespräch mit den Chefs: Führen in der automatisierten Zukunft" mit Ulrika Dellrud, Chief Privacy and Data Ethics Officer bei Smarter Contracts; Robert Findlay, Global Head of IT Audit bei Glanbia; Dr. Valerie Lyons, Chief Operations Officer bei BH Consulting; und Dr. Shahram Mossayebi, Mitbegründer und CEO von Crypto Quantique

"Welche Fähigkeiten benötigen zukünftige IT- und Cybersicherheitsfachkräfte, um sie auf zukünftige Positionen in der Branche vorzubereiten?" mit Jeff Angle, Senior Director of Academic and Workforce Development bei ISACA, Jon Brandt, Director of Professional Practices and Innovation bei ISACA, Dr. Anitha Chinnaswamy, stellvertretende Direktorin des Cyber Security Innovation Centre an der Aston Business School, und Ameet Jugnauth, Technology and Cyber Risk Director bei der Ardagh Group

Erik Prusch, CEO von ISACA, sagte: "Die ISACA 2024 Europe Conference soll Fachleuten die Informationen und Ressourcen an die Hand geben, die sie benötigen, um in der sich ständig verändernden Welt des digitalen Vertrauens und der Cybersicherheit erfolgreich zu sein."

"Da sich eine Reihe von Branchenführern treffen, um die neuesten Erkenntnisse und bewährten Verfahren auszutauschen, erhalten die Teilnehmer wertvolle Einblicke und praktische Strategien zur Verbesserung ihrer beruflichen Fähigkeiten."

Ein Vorkonferenzkurs, der "AI Innovation Workshop", der von Ramsés Gallego, Mitglied der ISACA Hall of Fame und International Chief Technology Officer bei OpenText Cybersecurity, und Megan Hall, Chief Information and Infrastructure Officer der First National Bank of Paragould, geleitet wird, kann gegen eine zusätzliche Gebühr belegt werden. Workshop-Teilnehmer erhalten ein einjähriges Abonnement für das Artificial Intelligence Audit Toolkit.

Zusätzlich zu den Schulungssitzungen bietet die Konferenz exklusive Networking-Möglichkeiten, darunter einen Empfang am ersten Tag, bei dem die Teilnehmer die Möglichkeit haben, mit Kollegen und Branchenführern in Kontakt zu treten.

Die Teilnehmer/innen können sich auch über das SheLeadsTech-Programm von ISACA und die ISACA Foundation informieren und Möglichkeiten zur Schaffung einer gerechteren digitalen Welt diskutieren.

Die Anmeldung ist jetzt möglich, wobei ISACA-Mitglieder von Sonderkonditionen profitieren. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf der Website der ISACA 2024 Europe Conference: www.isaca.org/training-and-events/conferences/isaca-europe-conference.

Über ISACA

Seit mehr als 50 Jahren stattet ISACA® www.isaca.org) Einzelpersonen und Unternehmen mit Wissen, Referenzen, Bildung, Ausbildung und Gemeinschaft aus, um ihre Karriere voranzutreiben, ihre Organisationen zu transformieren und eine vertrauenswürdigere und ethischere digitale Welt aufzubauen. ISACA hat über 180.000 Mitglieder in 188 Ländern, darunter 225 Ortsverbände weltweit, die in Bereichen des digitalen Vertrauens wie Informationssicherheit, Governance, Assurance, Risiko, Datenschutz und Qualität arbeiten. Über die ISACA Foundation unterstützt ISACA IT-Bildungs- und Karrierewege für unterversorgte und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240930157139/de/

Contacts:

Firstlight Group

+44 7960 079 643, isacateam@firstlightgroup.io



ISACA

Esther Almendros, +34 692 669 772, ealmendros@isaca.org