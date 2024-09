Die lang erwartete Übernahme des deutschen Kunststoffkonzerns Covestro durch das staatliche Ölunternehmen Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten scheint in greifbare Nähe gerückt zu sein. Laut Insiderberichten könnte die Bekanntgabe des Deals im Wert von etwa 11,7 Milliarden Euro noch in dieser Woche erfolgen. Der Übernahmepreis soll bei 62 Euro je Aktie liegen, was deutlich über dem aktuellen Börsenkurs von rund 55 Euro liegt. Diese Nachricht hat die Covestro-Aktie bereits in Bewegung gesetzt, mit einem Anstieg von 2,3 Prozent im nachbörslichen Handel.

Auswirkungen auf den Aktienkurs

Die Spekulationen über eine mögliche Übernahme begleiten Covestro seit über einem Jahr. Seit Juni 2024 laufen konkrete Verhandlungen zwischen den beiden Unternehmen. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 57,33 Euro für die Covestro-Aktie. Im laufenden Jahr verzeichnete das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,38 Euro im zweiten Quartal, verglichen mit einem Gewinn von 0,24 Euro im Vorjahreszeitraum. Die bevorstehende Übernahme könnte jedoch neue Dynamik in die Kursentwicklung bringen und das Interesse der Anleger weiter steigern.

