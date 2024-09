EQS-News: Spark Energy Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 30. September 2024) - Spark Energy Minerals Inc. (CSE: SPRK) (OTC Pink: SPARF) (FSE: 8PC) ("Spark" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Übernahme von Latam Energy Acquisition Corp. ("Latam") gemäß einer Wertpapierumtauschvereinbarung (Security Exchange Agreement, kurz "SEA") vom 10. September 2024 zwischen Latam, allen einzelnen Aktionär*innen von Latam (die "Latam-Aktionär*innen") und dem Unternehmen abgeschlossen hat (die "Transaktion"). Im Rahmen der Transaktion gab das Unternehmen 20 Millionen Stammaktien des Unternehmens zu einem angenommenen Preis von 0,7 $ pro Aktie als Gegenleistung für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Latam an die Latam-Aktionär*innen aus. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen der Transaktion entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 12. September 2024. Die im Rahmen der Transaktion ausgegebenen Wertpapiere unterliegen keiner gesetzlichen Haltefrist und für die Transaktion wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt. Durch diese Transaktion hat Spark Energy Minerals die Rechte an den Projekten Joaima und Vertex in Minas Gerais, Brasilien, erworben. Das Joaima-Projekt, das sich in der Nähe des Hauptprojekts von Spark befindet, besteht aus 12 Lithium-Liegenschaften mit einer Fläche von 21.165 Hektar. Das Vertex-Projekt umfasst 7 Lithium-Liegenschaften und eine Gold-Liegenschaft mit einer Gesamtfläche von 15.314 Hektar. Beide Projekte liegen strategisch günstig im brasilianischen Lithium Valley, in der Nähe von großen Lithiumunternehmen wie Sigma Lithium, Lithium Ionic, Pilbara Minerals und Atlas Lithium (siehe Karte unten).



Die Karte der Pegmatitregion von Minas Gerais zeigt die Liegenschaften von Latam in Bezug auf das Hauptprojekt von Spark und andere erwähnenswerte Projekte in der Region To view an enhanced version of this graphic, please visit:

https://images.newsfilecorp.com/files/10093/225116_d9d1d26964920825_002full.jpg Wie aus der obigen Karte ersichtlich ist, befinden sich die Liegenschaften im brasilianischen Lithium Valley, das laut der Regierung von Minas Gerais die größten Lithiumvorkommen des Landes beherbergt. Lithium ist ein wichtiges Mineral, das vor allem für die Herstellung langlebiger Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeicher verwendet wird. Ein wichtiger Akteur in der Region ist Sigma Lithium, ein Bergbauunternehmen im Wert von mehreren Milliarden mit einer Lithiumressource von 77 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,40 % Li2O und einer Lebensdauer der Mine von 25 Jahren1 in zwei Produktionsanlagen. Geologisch gesehen weist das Gebiet Gesteine wie metamafisches, ultramafisches, Gneis und Schiefer sowie granitoides Gestein vom Typ S auf. Diese Formationen sind günstig für Lithium-Caesium-Tantal-Pegmatite (LCT) und spodumenreiche Pegmatite (SRP), wie die bekannten Vorkommen in der Pegmatitregion von Ostbrasilien (EBPP) zeigen. Als Teil der Transaktion wurde Michael Stier, ehemaliger CEO von Latam, in den Verwaltungsrat von Spark Energy Minerals berufen. Herr Stier kommentierte: "Es ist schön, dass die Transaktion offiziell abgeschlossen ist. Ich freue mich, dem Verwaltungsrat beizutreten und darauf, unsere Explorationsprogramme in Angriff zu nehmen und gemeinsam die Zukunft des Unternehmens aufzubauen." Außerdem ist Mario Drolet mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden. Das Unternehmen dankt Herrn Drolet für seine Dienste und Unterstützung und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen. Im Zusammenhang mit dem Rücktritt von Herrn Drolet hat das Unternehmen das Verfallsdatum seiner ausstehenden Aktienoptionen um ein Jahr nach Abschluss der Transaktion verlängert. Eugene Hodgson, CEO von Spark Energy Minerals, sagte: "Der erfolgreiche Abschluss dieser Akquisition stellt einen entscheidenden Moment für Spark Energy Minerals dar. Durch die Integration der Liegenschaften von Latam in unser Portfolio haben wir unsere Präsenz im brasilianischen Lithium Valley erweitert und Spark als einen wichtigen Akteur in dieser Region positioniert. Unsere neu erworbenen Projekte bilden zusammen mit unseren bestehenden Liegenschaften ein großes Landpaket mit vielversprechendem Explorationspotenzial. Wir freuen uns, Michael Stier in unserem Vorstand willkommen zu heißen und bei unseren ehrgeizigen Explorationsprogrammen auf sein Fachwissen zurückgreifen zu können. Dieser strategische Schritt steht perfekt im Einklang mit unserer Vision, ein wichtiger Lieferant von nachhaltigem Lithium für die Wachstumsmärkte im Bereich Elektrofahrzeuge und Energiespeicher zu werden. Qualifizierte Person Die in diesem Dokument veröffentlichten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill BSc Hons, FAUSIMM, als Qualifizierte Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Über Spark Energy Minerals Inc. Spark Energy Minerals, Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Batteriemetallen und Mineralien spezialisiert, mit besonderem Schwerpunkt auf umfangreiche Beteiligungen in Brasilien. Das Unternehmen besitzt bedeutende Land- und Mineralrechte in Brasiliens bekannten Lithium Valley, einer der produktivsten Bergbauregionen der Welt. Diese Region erlangt gerade rapide weltweite Notorietät für ihre riesigen Vorkommen an Lithium und Seltenen Erden und Brasilien wird dadurch zu einem wichtigen Akteur bei der globalen Energiewende. Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DER WEBSITE DES UNTERNEHMENS UNTER https://sparkenergyminerals.com

Kontakt: Eugene Hodgson, CEO, Tel. +1-778-744-0742 Source: https://sigmalithiumresources.com/sigma-lithium-increases-proven-probable-open-pit-mineral-reserve-by-40-to-77mt-extending-operations-to-25-years/ . Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" oder "zukunftsgerichtete Informationen" (zusammen "zukunftsgerichtete Informationen") im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlicher kanadischer Gesetze darstellen. Derartige Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen. Ausdrücke wie "könnte", "beabsichtigen", "erwarten", "glauben", "wird", "projiziert", "geschätzt", "antizipiert" und ähnliche Begriffe sowie Aussagen zu Angelegenheiten, die keine historischen Fakten sind, sind als zukunftsgerichtete Informationen anzusehen und beruhen auf den derzeitigen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitpunkts derartiger Ergebnisse. Tatsächliche zukünftige Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Diese Mitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf die Geschäfte des Unternehmens und von Latam sowie ihre jeweiligen Vermögenswerte, Finanzierung und bestimmte Veränderungen des Unternehmens. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/225116 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/225116

