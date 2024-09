Stonebriar Commercial Finance ("Stonebriar"), ein führender Anbieter von Asset-basierten Lösungen für Privatkredite mit eigenen und verwalteten Assets in Höhe von $7,3 Millionen, hat Nicholas Sandler zum Chief Executive Officer ernannt. Sandler, der als Mitgründer des Unternehmens seit Juni 2021 die Position des President bei Stonebriar hielt, folgt Dave B. Fate nach, der nach mehr als 9 Jahren in dieser Führungsposition zurücktritt. Er war ebenfalls an der Gründung des Unternehmens beteiligt.

Tony Minella, President von Eldridge Industries, Stonebriar's Mehrheitsaktionär, dankte Fate für seine außergewöhnliche Leistung zum Nutzen des Unternehmens und für seine Loyalität. "Ich habe Dave vor mehr als zehn Jahren getroffen. Wir waren fantastische Partner. Er hat einen entscheidenden Beitrag geleistet, Stonebriar zu dem Unternehmen zu machen, das es heute ist. Gemeinsam haben wir bedeutsame Werte aufgebaut und das Unternehmen gut für kommendes Wachstum auf Kurs gebracht. Wir schulden ihm Dank für seinen Beitrag," sagte Minella.

Todd Boehly, Chairman und CEO von Eldridge Industries, brachte sein Vertrauen in die Führungsqualitäten von Sandler zum Ausdruck: "Ich hatte das Privileg, zwei Jahrzehnte lang eng mit Nick zusammenzuarbeiten. Ich habe großes Vertrauen in seine Führungsqualitäten. Er hat fundierte Branchenkenntnisse und hat wesentlich zum Erfolg von Stonebriar beigetragen. Unser Team, unsere Kunden und unsere Partner vertrauen ihm. Ich freue mich darauf mitzuerleben, wie er Stonebriar in den kommenden Jahren auf Erfolgskurs halten wird."

Auch Fate schaute auf seine Zeit beim Unternehmen zurück: "Die Führung von Stonebriar in den vergangenen neun Jahren war unglaublich spannend. Ich bin sehr stolz auf das Erreichte. Ich bin mir sicher, dass Nick, der das Unternehmen von Anfang an kennt, genau der Richtige ist, das nächste Kapitel für Stonebriar zu schreiben. Ich freue mich darauf zu sehen, was er und sein Team erreichen werden."

Über Stonebriar Commercial Finance:

Stonebriar gehört zu Eldridge Industries und bietet maßgeschneiderte Finanzierungslösungen wie Leasing, gesicherte Darlehen und sonstige strukturierte Finanzierungslösungen für zahlreiche Branchen wie Industrie, Marine, Luftfahrt, Bahn, Energie oder Immobilien in Nordamerika oder anderen ausgesuchten Regionen.

Mehr erfahren Sie über Stonebriar unter: www.StonebriarCF.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240930505179/de/

Contacts:

Medien

Nadia Damouni

ndamouni@prosek.com