Die Nordex-Aktie zeigte sich in den letzten Handelstagen volatil. Trotz eines leichten Rückgangs auf 13,97 EUR im XETRA-Handel bleibt die Stimmung der Analysten optimistisch. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,03 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Die Aktie bewegt sich aktuell 11,41 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 15,77 EUR, das am 14. Mai 2024 erreicht wurde. Bemerkenswert ist jedoch der Abstand zum 52-Wochen-Tief: Mit dem aktuellen Kurs liegt die Aktie 38,32 Prozent über dem Tiefststand von 8,62 EUR vom 22. Januar 2024.

Positive Geschäftsentwicklung

Die jüngsten Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung des Unternehmens. Im zweiten Quartal 2024 konnte Nordex den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 21,11 Prozent auf 1,86 Milliarden EUR steigern. Zudem gelang es, den Verlust je Aktie von -0,36 EUR im Vorjahresquartal auf 0,00 EUR zu reduzieren. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,106 EUR je Aktie. Diese Entwicklung könnte das Interesse der Anleger weiter steigern und den Aktienkurs in den kommenden Monaten positiv beeinflussen.

Nordex Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...