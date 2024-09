Shiba Inu (SHIB) Prognose: Ist noch alles offen oder ist die Rallye vorbei?

Der Kryptomarkt hat einen unglaublichen September hingelegt. Obwohl dieser Monat fast immer mit Verlusten im Bitcoin und auch den meisten anderen Coins einhergeht, dürfte der diesjährige September der Stärkste seit 2012 werden. Heute scheint der Kryptomarkt zwar eine kleine Pause einzulegen, aber das ist bei einer so starken Rallye an sich nicht ungewöhnlich.

Zu den großen Gewinnern der letzten Tage gehörte auch Shiba Inu ($SHIB), der Kurs des 2. größten Meme-Coins ist vom 24. September bis zum Handelsschluss am 27. September um über 40 Prozent angestiegen. Doch jetzt stockt der Kurs bei einer entscheidenden Marke und dabei kommt die Frage auf, ob für den großen Kursanstieg jetzt noch alles offen ist oder schon alles vorbei ist.

Den ersten Widerstand hat der Kurs leicht durchbrochen, beim zweiten gabs die Umkehr

Im Chart von $SHIB gab es in den letzten Wochen 2 markante Widerstände. Einer war das Hoch vom 24. August bei 0,00001604 Dollar. Durch diesen Widerstand ist der Kurs wie das Messer durch die Butter geglitten. Mit unglaublichem Momentum und Tageskerzen von teilweise über 20 Prozent schien es, als wäre der Kurs nicht zu bremsen. Bis er es dann eben plötzlich doch war.

(Der Kurs von Shiba Inu hat den ersten Widerstand spielend leicht durchbrochen, ist aber am zweiten gescheitert - Quelle: Tradingview.com)

Genau am zweiten großen Widerstand beim Hoch vom 16. Juli, das bei 0,00002007 US-Dollar liegt, konnte der Kurs am 27. September zwar kurzzeitig darüber ausbrechen, machte aber direkt im Anschluss dann die Umkehr und konnte keinen Schlusskurs über dem Widerstand markieren. Und die Umkehr erfolgt seitdem ebenso mit hohem Momentum wie der vorige Anstieg. Seitdem ist der Kurs bereits wieder um über 18 Prozent gefallen. Jetzt wird sich entscheiden, ob $SHIB seinen Anstieg Richtung Allzeithoch fortsetzt.

Schafft $SHIB jetzt die Umkehr von der Umkehr?

Die einzige große Chance für Shiba Inu wäre derzeit, wenn der Kurs schnell eine Umkehr macht und über das frisch markierte Hoch vom 27. September steigt. Dann hätte sich im Tageschart von $SHIB ein neuer Aufwärtstrend gebildet, womit die Umkehr perfekt wäre. In diesem Fall hätte Shiba Inu gute Chancen, in den nächsten 2 Monaten sogar ein neues Allzeithoch zu markieren. Zumindest, wenn es auch für Bitcoin weiter steil bergauf geht, wovon letztlich der gesamte Markt profitiert.

(Der Kurs von $SHIB müsste eine schnelle Umkehr hinlegen, damit es noch Hoffnung gibt - Quelle: Tradingview.com)

Ob Shiba Inu das schafft, scheint tatsächlich derzeit eine 50/50-Chance zu sein. Anleger, die das höhere Risiko nicht scheuen, könnten Einstiege wagen. Allerdings sollten sie sich dabei bewusst sein, dass das erwähnte Risiko derzeit deutlich höher ist als in vielen anderen Coins. Wer nach etwas mit geringfügig geringerem Risiko, aber noch höherem Ertragspotenzial sucht, sollte hingegen mal einen Blick auf Pepe Unchained ($PEPU) werfen.

Pepe Unchained könnte derzeit ein hervorragendes Chance-Risiko-Verhältnis bieten

Jedes einzelne Investment hat natürlich Risiken. Besonders im Kryptomarkt. Die Aufgabe guter Investoren ist es also, Coins zu finden, die eine gute Chance auf hohe Gewinne haben, aber zugleich ein relativ geringes Risiko aufweisen. Das ist vor allem am volatilen Meme-Coin-Markt schwierig. Dennoch gibt es immer wieder Perlen und genau so eine könnte laut verschiedenen Experten Pepe Unchained sein.

Die große Stärke von Pepe Unchained ist, dass der Coin absolut entfesselt ist. Nämlich entfesselt von der relativ langsamen und teuren Blockchain von Ethereum. Stattdessen hat $PEPU seine eigene Blockchain, die als Layer 2 für Ethereum 100-mal schneller und deutlich günstiger ist. Mit dieser Effizienz ist es sehr wahrscheinlich, dass nach dem Handelsstart sowohl zu einem extrem hohen Handelsvolumen als auch zu einer Kursexplosion in $PEPU kommt. Das Chance-Risiko-Verhältnis könnte somit für Anleger deutlich besser sein als in Shiba Inu.

Die Entwickler haben erst küzrlich einen Gründer-Fonds ins Leben gerufen, sodass schon bald zahlreiche Projekte auf der $PEPU-Chain gelauncht werden könnten, wodurch $PEPU einer der erfolgreichsten Coins in diesem Jahr werden könnte. Derzeit haben Anleger noch die Möglichkeit, im Vorverkauf einzusteigen, wobei bereits fast 17 Millionen Dollar investiert wurden, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird.







