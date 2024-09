Die Carl Zeiss Meditec-Aktie verzeichnete am Handelstag einen leichten Anstieg und schloss bei 71,65 EUR, was einem Zuwachs von 1,1 Prozent entspricht. Trotz des positiven Trends liegt der aktuelle Kurs weit unter dem 52-Wochen-Hoch von 123,75 EUR, das im März erreicht wurde. Die Aktie befindet sich in einer herausfordernden Phase, da sie sich noch immer 23,80 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief von 54,60 EUR bewegt.

Prognosen und Dividenden

Analysten prognostizieren für das laufende Jahr einen Gewinn pro Aktie von 1,92 EUR. Die Dividendenerwartung liegt bei 0,908 EUR, was einen Rückgang gegenüber der Vorjahresdividende von 1,10 EUR darstellt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten für die Carl Zeiss Meditec-Aktie wird mit 70,50 EUR angegeben, was nahe am aktuellen Kursniveau liegt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Dezember 2024 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

Carl Zeiss Meditec Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...