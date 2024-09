Die Freenet-Aktie verzeichnete am jüngsten Handelstag leichte Verluste im XETRA-Handel. Trotz eines Rückgangs von 1,5 Prozent auf 26,76 EUR bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 27,42 EUR, das am 24. April erreicht wurde. Der aktuelle Kurs liegt nur 2,47 Prozent unter diesem Jahreshöchststand. Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 1,84 EUR je Aktie, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die durchschnittliche Analystenschätzung für den fairen Wert der Freenet-Aktie liegt bei 31,34 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet.

Quartalsergebnisse und Ausblick

Im jüngsten Quartal konnte Freenet trotz eines Umsatzrückgangs von 11,56 Prozent auf 559,00 Millionen EUR das Ergebnis je Aktie auf 0,39 EUR steigern. Dies stellt eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,21 EUR dar. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 7. November 2024 erwartet und dürften weiteren Aufschluss über die Geschäftsentwicklung geben.

