Die Hellofresh-Aktie erlebt derzeit eine beeindruckende Aufwärtsbewegung an der Börse. Seit Ende Juni hat sich der Kurs mehr als verdoppelt, was viele Marktteilnehmer überrascht hat. Diese positive Entwicklung wurde durch mehrere charttechnische Kaufsignale unterstützt, die in den vergangenen Wochen beobachtet wurden. Aktuell nähert sich die Aktie wieder der wichtigen 200-Tage-Linie, was für weitere Spannung sorgt.

Aktienrückkaufprogramm läuft auf Hochtouren

Parallel zur Kursrallye setzt Hellofresh sein Aktienrückkaufprogramm fort. In der Woche vom 23. bis 27. September 2024 wurden insgesamt 156.941 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 8,77 Euro zurückgekauft. Das Unternehmen plant, dieses Programm bis Ende 2024 fortzuführen. Trotz geplanter Erhöhungen der Marketingausgaben im dritten Quartal bleibt der Ausblick positiv. Anleger warten gespannt auf die Veröffentlichung der nächsten Quartalsergebnisse am 29. Oktober, die weitere Aufschlüsse über die Geschäftsentwicklung geben werden.

