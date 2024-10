Baierbrunn (ots) -Anmoderation:Essen, Wellness und Sport aus fernen Ländern macht nicht nur unsere Gesellschaft reicher, sondern nutzen oft auch unserer Gesundheit. Petra Terdenge hat ein paar Beispiele gesammelt:Sprecherin: Noch für unsere Großeltern waren Pizza und Pasta exotische Gerichte. Inzwischen ist die mediterrane Küche aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, sagt Dr. Laura Weisenburger von der Apotheken Umschau:O-Ton Laura Weisenburger 16 sec."Die war vor fünfzig, sechzig Jahren hier noch gar nicht etabliert, aber heutzutage hat, glaube ich, jeder ein Olivenöl im Küchenschrank oder auch frisches Basilikum. Die mediterrane Küche ist besonders gesund, weil sie so viel Obst und Gemüse hat als Grundlage."Sprecherin: Auch Sport und Bewegung sind gesund. Wie zum Beispiel Yoga, das ursprünglich aus Indien kommt:O-Ton Laura Weisenburger 23 sec."Das findet man im Grunde in jedem Vereinsangebot. Egal, ob es für Babys oder Schwangere oder Rentnerinnen und Rentner ist - das ist eine supersanfte Möglichkeit, den Kreislauf in Schwung zu bringen, die Gelenke trotzdem zu schonen, beweglich zu bleiben. Aber es bietet noch viel mehr als das: Yoga ist ja auch eine Philosophie, da kann man noch viel mehr mitnehmen als einfach nur den Sport."Sprecherin: In der kalten Jahreszeit haben wir es gern warm - etwa in einer finnischen Sauna oder im türkischen Hamam:O-Ton Laura Weisenburger 25 sec."Das türkische Hamam ist ein Dampfbad oder auch nur ein Bad, erinnert vielleicht den einen oder die andere an die Sauna. Es hat aber deutlich sanftere Temperaturen, sprich mehr so in den 60-Grad-Bereichen ist man im Hamam. Und das ist natürlich deutlich kreislaufschonender als die 95-Grad finnische Sauna. Das kann auch von Vorteil sein für viele."Abmoderation: Beliebt ist auch der Rooibos-Tee, schreibt die Apotheken Umschau, gerade jetzt wo es kühler wird. Der Tee mit dem intensiven Aroma stammt aus Südafrika, anders als andere Heißgetränke enthält er kein Koffein. Zudem soll Rooibos-Tee antientzündliche und antioxidative Eigenschaften haben, so dass er als sehr gesund gilt.Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5876575