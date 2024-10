Güntner, ein weltweiter Marktführer in der Kälte- und Wärmetauschertechnologie, richtete vom 5. bis 7. September in Budapest seinen ersten Impact Summit aus, bei dem mehr als 270 Teilnehmer- davon 186 Kunden aus 36 Ländern zusammenkamen, um bei Innovations- und Nachhaltigkeitsinitiativen in der Branche zusammenzuarbeiten. Der dynamische, dreitägige Event zeigte die Anstrengungen von Güntner, positive Veränderungen für die Umwelt durch Spitzentechnologien und kundenorientierte Lösungen anzustoßen.

Güntner hosted its first-ever Impact Summit in Budapest, Hungary this month. (Photo: Business Wire)

Die Themen Nachhaltigkeit und KI sind heute keine bloßen Trends mehr, sondern legen das Fundament für die weltweite Transformation der Branchen. Der Impact Summit zeigte die Notwendigkeit einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit, um ambitionierte Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 14 Fachleute, unter anderem von Amazon Web Services, erörterten wichtige Themen wie nachhaltige Lösungen für KI-Rechenzentren, Effizienzsteigerung bei der Kühllagerung und vieles mehr.

"Der Impact Summit führte die wichtigsten Vertreter der Kältebranche zusammen, um innovative, umweltfreundliche Lösungen für die größten Nachhaltigkeitsherausforderungen unserer Zeit zu erkunden", erklärt Gernot Puntigam, Managing Director bei Güntner. "Bei den aufschlussreichen Diskussionen und Präsentationen wurde der gemeinsame Wille deutlich, eine umweltfreundlichere und effizientere Zukunft für die Branche zu gestalten."

Zudem diente die Veranstaltung als Plattform, um die Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens darzustellen und über neue Technologien und nachhaltige Lösungen zu diskutieren. Ein Höhepunkt des Events war die Präsentation des neuen Impact°-Labels von Güntner einer wegweisenden Initiative, die Kunden helfen soll, die nachhaltigsten und technologisch modernsten Produkte in ihrem Portfolio zu identifizieren. Das Impact°-Label wird Produkte, Technologien, Flüssigkeiten und Lösungen kennzeichnen, die als umweltfreundlich, energieeffizient und ressourcenschonend eingestuft werden. Damit erhalten die Kunden die Möglichkeit, ein System aufzubauen, das die höchstmögliche Energieeffizienz und Zuverlässigkeit im Betrieb bietet und zugleich die negativen Auswirkungen auf den Planeten minimiert.

"Der Summit hat gezeigt, warum Güntner der führende Anbieter im Bereich der Wärmetauschertechnologie ist und was das Unternehmen so einzigartig macht", erklärt Salaheddine Zantout, Systemdesigningenieur bei J E Hall International. "Das gesamte Programm, von der Anlagenbesichtigung bis hin zu den einzelnen Präsentationen, war sehr beeindruckend. Die Einblicke in Technologien wie KI, die Güntner einsetzt, haben unser großes Vertrauen in das Unternehmen noch weiter gestärkt."

Beim Impact Summit von Güntner wurde über das Thema Nachhaltigkeit nicht nur diskutiert die Veranstaltung war ein Aufruf an die Branche, sich zusammenzuschließen und positive Veränderungen für die Umwelt auf globaler Ebene voranzutreiben. Von der Innovation der Kühl- und Heiztechnologien bis hin zur Steigerung der Betriebseffizienz in Rechenzentren bot der Summit eine Plattform für wegweisende Ideen und transformative Lösungen für Kunden und die Erörterung individueller Anliegen. Im Mittelpunkt stand dabei der zukunftsorientierte Ansatz von Güntner.

"Wir sind sehr erfreut über den Erfolg des Summit, der die Möglichkeit gezeigt hat, durch Kooperationen wichtige Veränderungen anzustoßen", fügt Puntigam an. "Wir blicken dem nächsten Event erwartungsvoll entgegen."

Weitere Informationen über Güntner finden Sie unter https://guntner.com/.

Über Güntner

Güntner ist weltweiter Marktführer bei der Herstellung von Komponenten für die Kälte- und Klimatechnik. Mit mehr als 4.000 Beschäftigten, Niederlassungen in über 50 Ländern und sechs Produktionsstätten in Europa, Asien und Amerika ist das Unternehmen auf allen Märkten stark vertreten. Eine jahrzehntelange Branchenerfahrung und die konsequente Integration neuester Technologien und Forschungserkenntnisse bilden das Fundament für den hohen Qualitätsstandard der Lösungen von Güntner. Von frischen Lebensmitteln über angenehme Raumtemperaturen in Bürogebäuden bis hin zu Rechenzentrumslösungen und Energieerzeugung die Lösungen von Güntner übernehmen Funktionen, die für unseren Alltag unverzichtbar sind.

