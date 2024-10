NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zu Wahl in Österreich:

"Derzeit ist mit Kickl kein Staat zu machen. Deshalb, darauf deutet viel hin, wird es wohl ein Bündnis aus ÖVP, SPÖ und den liberalen Neos richten. Ob der blasse Kanzler Karl Nehammer von der ÖVP weitermachen darf, ist angesichts der massiven Verluste seiner Partei ungewiss. Österreich droht etappenweise in populistische Hände zu fallen. Längst sitzen die Freiheitlichen in Gemeinderäten. Längst gelten sie als etabliert. Und an den Stammtischen der Alpenrepublik haben sie die Hoheit in vielen Fällen schon errungen."/yyzz/DP/he