Hyperice, die globale High-Performance-Wellness-Marke, gibt heute die Einführung von Normatec Premier bekannt, dem bisher fortschrittlichsten und vollständig integrierten Gerät für die dynamische Luftkompressionstherapie. Normatec Premier stellt einen transformativen Sprung in der Erholungstechnologie dar und bietet Sportlern und Wellness-Enthusiasten gleichermaßen ein umfassendes und intuitives Erholungserlebnis durch einen vollständig kabellosen Ansatz.

"Die Markteinführung von Normatec Premier bedeutet einen bedeutenden nächsten Schritt in der Weiterentwicklung der dynamischen Luftkompressionstechnologie", so Jim Huether, CEO von Hyperice. "Da wir uns weiterhin darauf konzentrieren, ein erstklassiges Benutzererlebnis zu bieten, setzt Normatec Premier einen neuen Standard für die Erholung, indem es externe Schläuche und Steuereinheiten eliminiert und die Technologie diskret in das Produkt integriert."

Normatec Premier zeichnet sich durch sein schlankes Design und seine fortschrittlichen Funktionen aus. Hier die wichtigsten Features im Überblick:

Normatec Premier zeichnet sich durch sein schlankes Design und seine fortschrittlichen Funktionen aus. Hier die wichtigsten Features im Überblick:

Keine zusätzlichen Geräte oder Schläuche: Normatec Premier ist ein vollständig integriertes System, das die Verwendung von externen Schläuchen und einer separaten 1,5 kg schweren Steuereinheit überflüssig macht. Eine schlanke Steuereinheit ist am äußeren Oberschenkel des linken und rechten Stiefels angebracht, über die der Benutzer Kompressionsstufe, Zeit und ZoneBoost-Einstellungen auswählen kann.

HyperSync Technologie: Die HyperSync Technologie wurde erstmals bei den preisgekrönten Normatec Unterschenkeln eingeführt und ermöglicht es dem Benutzer, das Massagemuster automatisch auf beiden Beinen zu imitieren oder separate Sitzungen auf jedem Bein durchzuführen.

7 Stufen der Kompression: Mit 7 einstellbaren Kompressionsstufen können Anwender ihre Massage genau auf ihre Bedürfnisse abstimmen.

Verlängerte Batterielebensdauer: Normatec Premier hat die längste Akkulaufzeit aller Normatec-Systeme mit bis zu 4 Stunden Nutzungsdauer pro Ladung (eine Steigerung von 33 gegenüber Normatec 3).

Bluetooth®-Konnektivität : Durch die Verbindung mit der Hyperice App kann der Benutzer sein Wiederherstellungserlebnis personalisieren, indem er über Bluetooth® auf erweiterte Pro-Funktionen zugreift.

: Durch die Verbindung mit der Hyperice App kann der Benutzer sein Wiederherstellungserlebnis personalisieren, indem er über Bluetooth® auf erweiterte Pro-Funktionen zugreift. Leicht und tragbar: Mit einem Gewicht von nur 1,5 kg pro Boot legt Normatec Premier den Schwerpunkt auf Portabilität, ohne dabei auf Leistung zu verzichten. Damit ist es perfekt für Menschen, die unterwegs sind oder zu Hause ein erstklassiges Erholungserlebnis suchen.

Mit der Einführung von Normatec Premier setzt Hyperice weiterhin Maßstäbe im Bereich der dynamischen Luftkompressionstherapie. Mit sieben Intensitätsstufen und fünf sich überlappenden Kompressionszonen wird die neue Generation von Normatec weiterhin die leistungsstärkste auf dem Markt sein. Die diskret integrierten Steuereinheiten an der Außenseite des Schuhs verfügen über eine hochwertige bürstenlose Pumpe, eine längere Batterielebensdauer und arbeiten leiser als die der Konkurrenz. Der Normatec Premier ist der leichteste aller kabellosen dynamischen Kompressionsstiefel auf dem Markt und kann während des Aufladens verwendet werden, so dass der Benutzer die Technologie immer dann zur Verfügung hat, wenn er sie am dringendsten benötigt.

"Das Ziel von Normatec Premier war es, das, was unsere Unser am traditionellen Normatec-System schätzen, zu bewahren und mit unserer innovativsten Normatec-Technologie zu verbinden", so Gilad Jacobs, Chief Innovation Officer von Hyperice und Gründer von Normatec Recovery. "Durch die nahtlose Integration der gleichen schlauchlosen Technologie, die in den Normatec Lower Legs zum Einsatz kommt, aber auf einer kompletten Unterkörperskala, ermöglichen wir es den Hyperice-Kunden, ihre Erholungs- und Wellness-Erfahrung auf ein ganz neues Niveau zu heben."

Die Normatec-Produktlinie beschleunigt die Regeneration, so dass der User Verspannungen abbauen und seine Muskeln entspannen kann, um Training und Leistung zu maximieren. Durch die Verwendung von entspannenden Massageimpulsen hilft der Normatec Premier, die Flexibilität und den Bewegungsumfang der müden Muskeln nach dem Training zu erhalten. Zahlreiche Weltklasse-Athleten und Hochleistungssportler nutzen die Normatec-Linie für ihre Erholung, um sich nach dem Training besser zu fühlen und möglichst schnell wieder einen entspannten Körper zu haben, der für das nächste Training bereit ist.

"Mit der Entwicklung meiner Karriere bin ich viel bewusster geworden, was meine Herangehensweise an Training, Leistung und Erholung angeht", so der vierfache Major-Sieger und PGA TOUR-Profi Rory McIlroy. "Ich verwende Normatec schon seit einigen Jahren und es ist für mich nach einer Golfrunde, einer Session auf dem Platz oder nach einem harten Training mittlerweile unverzichtbar geworden. Normatec Premier wird das Erlebnis noch um ein Vielfaches verbessern, insbesondere bei meinem straffen Zeitplan, da es auch eine großartige Lösung für Reisen während der Golfsaison ist."

Normatec Premier ist auf dem deutschsprachigen Markt ab sofort für 1.199 EUR erhältlich. Auch über www.hyperice.de

Hyperice ist ein technologieorientiertes Unternehmen mit einer großen Mission: allen Menschen auf der Welt zu helfen, sich zu bewegen und besser zu leben. Seit mehr als einem Jahrzehnt steht Hyperice an der Spitze einer globalen Bewegung an der Schnittstelle von Erholung und Wellness und hat sich auf die Bereiche Perkussion (Hypervolt-Linie), dynamische Luftkompression (Normatec-Linie), Vibration (Vyper- und Hypersphere-Linie), Wärmetechnologie (Venom-Linie), Kontrasttherapie (Hyperice X) und Mind-Technologie (Core by Hyperice) spezialisiert. Als ganzheitliche High-Performance-Wellness-Marke ist Hyperice jetzt für alle gedacht von Spitzensportlern, Ligen (NBA, PGA TOUR, UFC, IRONMAN und mehr) und Teams bis hin zu Verbrauchern, die die beste Version ihrer selbst freisetzen wollen, um sich besser zu bewegen. Hyperice wurde als eines der innovativsten Unternehmen von Fast Company ausgezeichnet und hat seine Technologie und sein Know-how weltweit in Branchen wie Fitness, Gastgewerbe, Gesundheitswesen, Massage, Physiotherapie, sportliche Leistung und Wellness am Arbeitsplatz eingesetzt. Die transformativen Übernahmen von Normatec, RecoverX und Core haben dazu beigetragen, die Innovationsagenda von Hyperice zu beschleunigen und die nächste Phase des globalen Wachstums einzuleiten.

