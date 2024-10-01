The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.10.2024
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2024
ISIN Name
DE000HLB4777 LB.HESS.THR.CARRARA05B/23
ES0L02410048 SPANIEN 23/24 ZO
DE000NLB4Q75 NORDLB 23/24
XS2053053273 MAND.LIF.IN. 19/49 FLR
XS2060691719 HELLEN.ENE.F 19/24
DE000HLB3T83 LB.HESS.THR.CARRARA10C/18
AU3CB0267052 J.DEERE FIN. 19/24
DE000LB1B2H8 LBBW STUFENZINS 16/24
DE000A2DAJ57 KRED.F.WIED. ANL. 17/2024
CH0338330456 MCDONALDS CORP. 16-24 MTN
DE000HLB77L0 LB.HESS.THR.CARRARA10B/22
DE000DW6CYM6 DZ BANK IS.A1875
CH0467182454 MBANK 19/24
XS1693818285 TOTALEN.CAP.INT.17/24 MTN
US22536PAD33 CREDIT AGR. 17/24 MTN
DE000DK0N2B6 DEKA STUFENZINS ANL 18/24
CH0419041568 KOREA N.OIL 19/24
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2024
ISIN Name
DE000HLB4777 LB.HESS.THR.CARRARA05B/23
ES0L02410048 SPANIEN 23/24 ZO
DE000NLB4Q75 NORDLB 23/24
XS2053053273 MAND.LIF.IN. 19/49 FLR
XS2060691719 HELLEN.ENE.F 19/24
DE000HLB3T83 LB.HESS.THR.CARRARA10C/18
AU3CB0267052 J.DEERE FIN. 19/24
DE000LB1B2H8 LBBW STUFENZINS 16/24
DE000A2DAJ57 KRED.F.WIED. ANL. 17/2024
CH0338330456 MCDONALDS CORP. 16-24 MTN
DE000HLB77L0 LB.HESS.THR.CARRARA10B/22
DE000DW6CYM6 DZ BANK IS.A1875
CH0467182454 MBANK 19/24
XS1693818285 TOTALEN.CAP.INT.17/24 MTN
US22536PAD33 CREDIT AGR. 17/24 MTN
DE000DK0N2B6 DEKA STUFENZINS ANL 18/24
CH0419041568 KOREA N.OIL 19/24
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