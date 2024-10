The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.10.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2024ISIN NameDE000HLB4777 LB.HESS.THR.CARRARA05B/23ES0L02410048 SPANIEN 23/24 ZODE000NLB4Q75 NORDLB 23/24XS2053053273 MAND.LIF.IN. 19/49 FLRXS2060691719 HELLEN.ENE.F 19/24DE000HLB3T83 LB.HESS.THR.CARRARA10C/18AU3CB0267052 J.DEERE FIN. 19/24DE000LB1B2H8 LBBW STUFENZINS 16/24DE000A2DAJ57 KRED.F.WIED. ANL. 17/2024CH0338330456 MCDONALDS CORP. 16-24 MTNDE000HLB77L0 LB.HESS.THR.CARRARA10B/22DE000DW6CYM6 DZ BANK IS.A1875CH0467182454 MBANK 19/24XS1693818285 TOTALEN.CAP.INT.17/24 MTNUS22536PAD33 CREDIT AGR. 17/24 MTNDE000DK0N2B6 DEKA STUFENZINS ANL 18/24CH0419041568 KOREA N.OIL 19/24