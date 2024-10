DJ MÄRKTE ASIEN/Tokio auf Erholungskurs - Sydney schwächer

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO (Dow Jones)--Nach dem Kursdebakel zum Wochenauftakt mit einem Minus von 4,8 Prozent, ist die Börse in Tokio am Dienstag auf Erholungskurs. Der Nikkei-225-Index steigt um 2,0 Prozent auf 38.687 Punkte. Am Montag hatten Spekulationen stark auf die Stimmung gedrückt, dass der designierte Premier Ishiba die Steuern erhöhen und die Ausgaben senken könnte und zudem den eingeleiteten Straffungskurs der japanischen Notenbank unterstütze.

Bei der Gegenbewegung hilft der Yen. Er hat sich gegenüber der gleichen Vortageszeit merklich auf 144,32 je Dollar abgeschwächt. Unterstützung kommt auch von den Zinsen, am japanischen Anleihemarkt sinken die Renditen. Teilnehmer verweisen dazu auf das Protokoll des Treffens der Bank of Japan (BoJ) von Mitte September. Darin heiße es, dass "die Finanzmärkte weiterhin instabil sind" und dass die Bank "ihren Leitzins nicht anheben wird, wenn die Finanz- und Kapitalmärkte instabil sind" und dass die BoJ "die derzeitigen akkommodierenden finanziellen Bedingungen geduldig beibehalten sollte".

Derweil fiel der Index des sogenannten Tankan-Berichts der Notenbank zur Stimmung der Großunternehmen in den drei Monaten inklusive September wie auch prognostiziert mit +13 unverändert aus. Die Unternehmen bleiben damit vorsichtig angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung der Weltwirtschaft.

Im australischen Sydney gehen die Gewinne vom Vortag wieder verloren. Der ASX/200-Index kommt um 0,8 Prozent von seinem Rekordhoch zurück. Händler sprechen von einer Verschnaufpause nach der jüngsten Rekordjagd - trotz positiver Vorgabe des US-Aktienmarkts und der Ankündigung weiterer Zinssenkungen durch US-Notenbankchef Powell.

Für REA Group geht es um knapp 5 Prozent nach oben, nachdem der Immobilienwerber sein Übernahmegebot für das britische Pendant Rightmove zurückgezogen hat.

An den Börsen in China pausiert das Geschäft am Dienstag feiertagsbedingt ebenso wie in Korea. In Schanghai wird wegen der gerade begonnenen sogenannten Goldenen Woche erst am Dienstag der kommenden Woche wieder gehandelt, in Hongkong und in Seoul am Mittwoch wieder.

- Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.207,70 -0,8% +8,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.686,63 +2,0% +19,0% 08:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. Feiertag Hang-Seng (Hongk.) Feiertag Straits-Times (Sing.) 3.589,76 +0,1% +10,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.648,93 +0,0% +14,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:25 % YTD EUR/USD 1,1138 +0,0% 1,1136 1,1165 +0,9% EUR/JPY 160,78 +0,5% 159,90 158,51 +3,3% EUR/GBP 0,8326 +0,0% 0,8326 0,8343 -4,0% GBP/USD 1,3377 +0,0% 1,3373 1,3383 +5,1% USD/JPY 144,32 +0,5% 143,61 141,98 +2,4% USD/KRW 1.321,53 +0,4% 1.316,65 1.309,73 +1,8% USD/CNY 7,0260 +0,2% 7,0117 7,0100 -1,0% USD/CNH 7,0146 +0,1% 7,0074 6,9955 +2,0% USD/HKD 7,7741 +0,0% 7,7728 7,7682 -0,5% AUD/USD 0,6926 +0,2% 0,6914 0,6936 +1,7% NZD/USD 0,6328 -0,3% 0,6345 0,6367 +0,1% Bitcoin BTC/USD 63.772,25 +0,1% 63.700,20 64.581,00 +46,5% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,32 68,17 +0,2% +0,15 -3,3% Brent/ICE 0,00 71,77 -100,0% -71,77 -4,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.639,27 2.634,71 +0,2% +4,56 +28,0% Silber (Spot) 31,35 31,13 +0,7% +0,22 +31,8% Platin (Spot) 983,81 981,00 +0,3% +2,81 -0,8% Kupfer-Future 4,55 4,55 -0,0% -0,00 +15,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

October 01, 2024 00:50 ET (04:50 GMT)

