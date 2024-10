NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vossloh von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 47 auf 57 Euro angehoben. Analyst Fabian Piasta kam laut seiner am Dienstag vorliegenden Kaufempfehlung mit einem positiven Eindruck vom Kapitalmarkttag des Bahntechnikkonzerns. Er hob seine Schätzungen angesichts der Wachstumsambitionen bis 2030 an, noch ohne Berücksichtigung der Sateba-Übernahme. Die Vossloh-Aktie sei aus Bewertungssicht zwanzig Prozent günstiger als die Konkurrenz./ag/zb



