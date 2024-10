Berlin (ots) -Weltweit erwarten CEOs massive und systemische Veränderungen in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Und sie wollen Verantwortung dafür übernehmen, diesen Wandel zu gestalten - auch über das eigene Unternehmen hinaus.Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen Global CEO Survey, den die Leadership-Advisory-Unternehmen Egon Zehnder heute im Rahmen des Global Dialogue in Berlin vorgestellt hat. Das Gipfeltreffen von Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft stand unter dem Motto "Building Common Ground". Ziel der Dialogplattform ist es, in Zeiten globaler Volatilität und Fragmentierung neue Wege der Zusammenarbeit zu erkunden.Der Global CEO Survey von Egon Zehnder, für den mehr als 470 CEOs aus der ganzen Welt befragt wurden, zeigt: Führungspersönlichkeiten der Wirtschaft definieren ihre Rolle in dieser Zusammenarbeit neu.Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick:95 Prozent der CEOs erwarten für das nächste Jahrzehnt bedeutende, systemische Veränderungen in den Bereichen Wirtschaft, Geopolitik, Energie und Technologie.80 Prozent der CEOs sehen sich in einer Führungsrolle, die über die Verantwortung für das eigene Unternehmen hinausgeht. Sie positionieren sich als Schlüsselakteure bei der Gestaltung neuer, komplexer gesellschaftlicher Realitäten.Die Mehrheit der CEOs ist zudem optimistisch, dass sie eine gemeinsame Handlungsbasis mit anderen Stakeholdern finden kann. Dabei erwarten die Führungspersönlichkeiten, dass insbesondere der Klimawandel zur gemeinsamen Gestaltungsaufgabe wird (32 Prozent), gefolgt von der Regulierung der KI (30 Prozent) und der Förderung einer gerechteren Weltwirtschaft (13 Prozent)."Politische Veränderungen, einschließlich des besorgniserregenden Aufstiegs rechter Bewegungen, werden für CEOs zunehmend relevant. Die Förderung des Dialogs zwischen Führungskräften aus Wirtschaft und Politik ist daher wichtiger denn je", sagte Lars-Hendrik Röller, Gründer und Chair des Berlin Global Dialogue.Dabei fällt auf: CEOs deutscher Unternehmen sehen sich besonders häufig in der Verantwortung, dort einzugreifen, wo die Politik keine Lösungen findet. Während nur 12 Prozent der globalen CEOs es als ihre Aufgabe ansehen, genau dort tätig zu werden, wo die Politik an ihre Grenzen stößt, sind es in Deutschland 21 Prozent. Zugleich sind deutsche CEOs im internationalen Vergleich besonders besorgt, was die geopolitische Instabilität angeht. Für sie zählt die fragile weltpolitische Lage zu den Top 3 der kritischsten Herausforderungen für ihr Unternehmen.Einigkeit herrscht hingegen bei der Frage, was die wichtigsten Kompetenzen sind, die CEOs zur Bewältigung der bevorstehenden Herausforderungen und der zunehmenden Komplexität brauchen werden: Nahezu alle Befragten sagen, dass der "Aufbau einer Kultur der Offenheit und Neugier" (99 Prozent) wichtig sein wird."CEOs sind dabei, eine neue Ära der Führung einzuleiten", sagte Michael Ensser, Globaler Chair von Egon Zehnder, anlässlich der Veröffentlichung der Studienergebnisse. "Sie positionieren sich als die wichtigsten Architekt:innen des gesellschaftlichen Fortschritts. Angesichts der zunehmenden Komplexität erkennen sie, dass die Förderung von Neugier und Offenheit in ihren Unternehmen entscheidend sein wird, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern."Die vollständigen Umfrageergebnisse stehen hier zum Download bereit: https://www.egonzehnder.com/the-ceo-responseÜber den Berlin Global DialogueDer Berlin Global Dialogue bringt Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zusammen, um gemeinsam Lösungen für die drängendsten Herausforderungen der Weltwirtschaft zu entwickeln. Er wurde im Jahr 2022 als Reaktion auf die veränderten wirtschaftlichen, politischen und sozialen Realitäten des einundzwanzigsten Jahrhunderts ins Leben gerufen. Gegründet mit dem Ziel, den Dialog zwischen den verschiedenen Interessengruppen zu stärken, lädt der jährliche Gipfel ausgewählte hochrangige Teilnehmende zu einem offenen Austausch auf Augenhöhe in interaktiven Formaten ein. Ziel ist es, unterschiedliche Perspektiven aufzuzeigen und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu erleichtern. Der MBerlin Global Dialogue ist eingebettet in die ESMT Berlin, eine der führenden Business Schools in Deutschland.Mehr auf https://www.berlinglobaldialogue.org/Über Egon ZehnderEgon Zehnder zählt zu den weltweit führenden Beratungsunternehmen für Executive Search und Leadership Advisory. Wir sind an der Seite unserer Klienten, wenn es darum geht, komplexe Fragestellungen menschlich zu beantworten und bieten ehrliches Feedback und Einblicke. So helfen wir Führungspersönlichkeiten dabei, ihren Purpose zu verwirklichen.Das Fundament unserer Arbeit ist echte Partnerschaft, bei der unsere Interessen mit denen der Klienten im Einklang stehen. Unsere 600 Berater:innen in 65 Niederlassungen und 36 Ländern sind ehemalige Führungspersönlichkeiten mit Erfahrung aus verschiedenen Branchen und Funktionen, die nahtlos über Länder-, Branchen- und Funktionsgrenzen hinweg zusammenarbeiten, um jedem Klienten jederzeit unsere volle Leistungsfähigkeit zu bieten.Wir arbeiten eng mit öffentlichen und privaten Unternehmen, Familienunternehmen, gemeinnützigen Organisationen und Behörden zusammen. Unser Anspruch an uns selbst: Wir bieten stets höchstes Qualitätsniveau auf den Gebieten Executive Search und Leadership Solutions. Zu unserem Leistungsspektrum gehört neben der Besetzung von CEO- und Führungspositionen auch die Begleitung von Nachfolge- und Transformationsprozessen. Nicht zuletzt bieten wir Expertise in den Bereichen Board Advisory sowie Diversity, Equity & Inclusion. Um hochgradig erfahrungsorientierte, personalisierte und transformative Programme für Führungspersönlichkeiten anzubieten, arbeiten wir mit Mobius Executive Leadership zusammen.Gemeinsam verändern wir Menschen, Organisationen und die Welt durch Führung. Das ist unsere Überzeugung bei Egon Zehnder.Für weitere Informationen besuchen Sie egonzehnder.com und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/egon-zehnder/) und X (https://twitter.com/EgonZehnderGer).