Durch den mitunter wilden, aber letztlich verdienten 4:2-Heimerfolg im Derby gegen den VfL Bochum ist Borussia Dortmund in der Bundesliga wieder zurück in der Spur. In dieser Woche stehen für das Team von Trainer Nuri Sahin nun zwei weitere wichtige Spiele gegen zwei kampfstarke Gegner an, heute zuhause gegen Celtic Glasgow in der Champions League und am Wochenende bei Union Berlin. Gegen die mit einem furiosen 5:1 gegen Slovan Bratislava gestarteten Schotten sollten definitiv nicht unterschätzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...