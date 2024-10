Corning EXTREME ULE Glas wird führende Unternehmen der Halbleiterindustrie bei der Massenproduktion von Leading-edge-Chips unterstützen, die für fortschrittliche Technologien der künstlichen Intelligenz von entscheidender Bedeutung sind

Corning Incorporated (NYSE: GLW), eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaft, stellte heute Corning EXTREME ULE Glas vor, ein Material der nächsten Generation, das Chiphersteller bei der Befriedigung der rasch wachsenden Nachfrage nach fortschrittlichen und intelligenten Technologien unterstützen wird. Das neue Material wird die Chiphersteller unterstützen, Fotomasken die Schablonen für Chipdesign zu verbessern, die für die Massenproduktion der fortschrittlichsten und kosteneffizientesten Microchips von heute von entscheidender Bedeutung sind.

Corning hat EXTREME ULE Glas so entwickelt, dass es den höchsten Intensitäten der Extrem-Ultraviolett-Lithografie (EUV) standhält, einschließlich High-NA-EUV, die sich schnell zum Industriestandard entwickelt. Die EUV-Lithografie versetzt die Hersteller in die Lage, die fortschrittlichsten Fotomasken zu verwenden, um die kleinsten und komplexesten Chipdesigns gestalten und drucken zu können. Dieser Prozess erfordert extreme thermische Stabilität und einheitliches Glasmaterial, um eine gleichbleibende Fertigungsleistung sicherzustellen.

"Da die Anforderungen der integrierten Chipherstellung mit zunehmender Anwendung von Künstlicher Intelligenz weiter zunehmen, sind Glasinnovationen wichtiger denn je", so Claude Echahamian, Vice President General Manager, Corning Advanced Optics. "EXTREME ULE Glas wird die wichtige Rolle von Corning bei der laufenden Verfolgung des Mooreschen Gesetzes erweitern, indem es dazu beiträgt, eine leistungsstärkere EUV-Fertigung sowie höhere Erträge zu ermöglichen."

Die Wärmeausdehnungseigenschaften von EXTREME ULE Glas tragen dazu bei, eine bemerkenswerte Konsistenz und Leistung über alle Fotomasken hinweg zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus reduziert die außergewöhnliche Ebenheit und Gleichmäßigkeit des Glases die Welligkeit der Fotomaske deutlich, indem sie dazu beiträgt, unerwünschte Schwankungen für Hersteller zu begrenzen, und die Anwendung von fortschrittlichen Beschichtungen ermöglicht.

EXTREME ULE Glas stellt eine Weiterentwicklung des Portfolios des ULE (Ultra-Low Expansion) Glases von Corning dar, eines Titansilikat-Glasmaterials mit der Eigenschaft einer Ausdehnung von nahezu Null, das lange Zeit für EUV-Lithografie-Fotomasken und EUV-Lithografiespiegel verwendet wurde. Durch den Einsatz seines innovativen Glasformungsverfahrens geht Corning davon aus, sowohl den Energieverbrauch als auch den Produktionsabfall zu reduzieren und damit einen Beitrag zu Cornings Engagement für Nachhaltigkeit zu leisten.

Corning wird EXTREME ULE Glas und andere innovative Halbleitermaterialien vom 30. September bis 3. Oktober auf der SPIE Photomask Technology Extreme Ultraviolet Lithography Konferenz in Monterey (Kalifornien) vorstellen.

Weitere Informationen über die neuesten verfahrenstechnischen Halbleiterinnovationen finden Sie unter www.corning.com/advanced-optics.

Über Corning Incorporated

Corning (www.corning.com) ist eines der weltweit führenden Innovationsunternehmen auf dem Gebiet der Materialwissenschaft mit einer 170-jährigen Bilanz an lebensverändernden Erfindungen. Corning nutzt sein beispielloses Fachwissen in Glas, Keramik und optischer Physik, neben seinen Kompetenzen in der Fertigung und Konstruktion, um kategoriebestimmende Produkte zu entwickeln, die die Industrie verändern und das Leben der Menschen verbessern. Cornings Erfolg basiert auf kontinuierlichen Investitionen in die Forschung und Entwicklung, der einzigartigen Kombination von Material- und Prozessinnovation und engen, vertrauenswürdigen Beziehungen mit Kunden, die in ihren jeweiligen Branchen führend sind. Dank seiner vielseitigen und synergetischen Ressourcen kann sich Corning an sich verändernde Marktbedürfnisse anpassen, während das Unternehmen seinen Kunden dabei hilft, neue Chancen in dynamischen Industrien wahrzunehmen. Corning ist derzeit in den Marktsektoren optische Kommunikation, mobile Verbraucherelektronik, Display, Automobil, Solar, Halbleiter und Biowissenschaften tätig.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240929706314/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter:

Jamie Post

Tel.: (607) 974-4843

PostJl@corning.com

Ansprechpartnerin für Investoren:

Ann H.S. Nicholson

Tel.: 607) 974-6716

NicholsoAs@corning.com