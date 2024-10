Die International Education Group of Cambridge University Press Assessment (Cambridge) gab heute die Einführung digitaler Prüfungen im Juni 2026 bekannt. Schüler an Schulen in Europa, dem Nahen Osten, Nordafrika und den USA werden die Möglichkeit haben, das Cambridge International AS English General Paper sowie Multiple-Choice-Fragen in den Cambridge IGCSE-Fächern Buchhaltung, Wirtschaft, Biologie, Chemie und Physik auf Laptops zu absolvieren. Diese Prüfungen werden den gleichen Gültigkeits-, Zuverlässigkeits- und Vergleichbarkeitsstandards wie die papierbasierten Prüfungen von Cambridge entsprechen und kennzeichnen den Beginn der weltweiten Einführung digitaler Prüfungen durch Cambridge in allen Cambridge IGCSE-, AS- und A-Level-Lehrplänen.

Schulen in einigen Regionen werden nun aufgefordert, sich für diese erste Phase des digitalen Rollouts anzumelden. Sie werden an einem Early-Adopter-Programm teilnehmen, das ihnen exklusiven Zugang zur innovativen digitalen Prüfungsplattform von Cambridge bietet. Im Rahmen des Programms werden Schulen und Schüler*innen an digitalen Probeklausuren teilnehmen, sich mit der Plattform vertraut machen und neue Funktionalitäten und Hilfsmaterialien der Plattform testen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Cambridge wird das Feedback der teilnehmenden Schulen einholen, um die digitale Plattform zu verfeinern und zu verbessern.

Eine neue Ära digitaler Prüfungen

Der digitale Ansatz von Cambridge ist bildungsorientiert, so dass Prüfungen das Lernen beweisen und verbessern. In diesem Sinne werden wir die Technologie nutzen, um die Zugänglichkeit, die Relevanz und letztendlich das Lernen zu verbessern. Unser Übergang zu digitalen Prüfungen wird zwei Formen annehmen:

Migratorisch. Die für Juni 2026 geplanten digitalen Prüfungen werden eine Umstellung der bestehenden papierbasierten Prüfungen auf digitale Formate sein, bei der nur minimale Änderungen an den Lehrplänen, der Art der Bewertung oder den Lehrmethoden vorgenommen werden.

Transformatorisch. Wir entwickeln neue Lehrpläne und Prüfungsformen, um eine Bewertung zu ermöglichen, die auf Papier nicht umsetzbar war. Die Prüfungen werden neu gestaltet, um das Lehren und Lernen zu unterstützen, das sich an den Anforderungen der Hochschulbildung und des Arbeitsplatzes orientiert. Dabei wird ein kompetenzbasierter Lehrplan zugrunde gelegt, der zum Beispiel Zusammenarbeit, Online-Recherche, Daten- und Kommunikationsfähigkeiten fördert.

Wir stützen uns auf das Feedback unserer Schulgemeinschaft, unsere Forschung und unsere Prüfungskompetenz, um zu bestimmen, welcher Ansatz für jede unserer Qualifikationen verwendet wird. Bis 2033 wird es für 85 der hochrangigen Qualifikationen von Cambridge eine digitale Option geben.

Rod Smith, Group Managing Director for International Education bei Cambridge, sagte: "Unsere Welt hat sich digitalisiert, und die Bildung ist keine Ausnahme. Cambridge International Education bietet jedes Jahr Qualifikationen für fast eine Million Schüler*innen weltweit an. Mit den Erkenntnissen aus dieser Gemeinschaft verfügen wir über eine konkurrenzlose Forschungstiefe, die es uns ermöglicht, die optimale Form digitaler Prüfungen zur Unterstützung und Bewertung des Lernens anzubieten."

Digital Mocks Service

Über das Early Adopter-Programm hinaus haben Cambridge-Schulen die Möglichkeit, an unserem Digital Mocks Service teilzunehmen, der nun von Januar bis März 2025 für Interessenbekundungen geöffnet ist. Dieser Service hilft den Schulen nicht nur, sich organisatorisch auf die digitalen Prüfungen der Zukunft vorzubereiten, sondern liefert auch die Ergebnisse der Probeklausuren, die sowohl automatisch als auch von Cambridge-Prüfern bewertet werden. So erhalten Lehrkräfte und Lernende detaillierte Ergebnisse mit den Punktzahlen der einzelnen Schüler*innen, die ihnen zeigen, worauf sie sich bei der Vorbereitung konzentrieren sollten. Seit der Einführung unseres Digital Mocks Service im Jahr 2023 haben Schüler*innen in 31 Ländern digitale Probeklausuren in 16 Fächern des Cambridge IGCSE sowie AS- und A-Level abgelegt.

