NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway im Zuge eines Analystenwechsels und eines anderen Bewertungsansatzes von 17 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der Essenslieferant habe viel zu bieten, sei in den letzten Jahren aber hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben, schrieb die neu zuständige Analystin Annick Maas in ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Mittlerweile seien sämtliche Herausforderungen aber im Aktienkurs eingepreist./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2024 / 16:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

© 2024 dpa-AFX-Analyser