Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -Perixx, ein global führender Anbieter ergonomischer Eingabegeräte, stellt stolz die PERIMICE-713R Kabellose Ergonomische Vertikale Maus (https://bit.ly/3ZwgdCw) vor - die weltweit erste dual-aufladbare ergonomische Wireless-Maus. Dieses bahnbrechende Gerät kombiniert ergonomischen Komfort, innovative Ladefunktionen und kabellose Freiheit und ist damit die perfekte Lösung für Profis, die Flexibilität und einfache Handhabung suchen.Die weltweit erste Dual-Aufladbare Wireless Ergonomische MausDie PERIMICE-713R (https://bit.ly/3ZwgdCw) ist die erste ergonomische Maus, die sowohl kabelgebundene als auch kabellose Ladeoptionen bietet. Benutzer können die Maus entweder mit dem mitgelieferten USB-C-Kabel oder kabellos (Ladepad nicht enthalten) aufladen, was größere Flexibilität und unterbrechungsfreie Arbeiten ermöglicht. "Für kabellose Laden," erklärt Maxens Huang, Produkt Entwicklungsleiter bei Perixx, "haben wir das Design so konzipiert, dass Nutzer jedes Standard-Ladepad bequem verwenden können." Dieses Design macht herkömmliche Batterien überflüssig, was die Maus leichter und einfacher zu bewegen macht, ideal für flüssige und präzise Bewegungen ohne Ermüdung.Die 2,4-GHz-Wireless-Konnektivität ermöglicht Arbeiten bis zu 10 Meter entfernt vom verbundenen Gerät, ideal für aufgeräumte Arbeitsplätze. Der kompakte Nano-USB-Empfänger kann in der Maus verstaut werden, sodass sie reisefreundlich bleibt.Ergonomisches vertikales Design für KomfortDie PERIMICE-713R (https://bit.ly/3ZwgdCw) fördert mit ihrer ergonomischen vertikalen Form eine natürliche Handhaltung, was die Belastung von Handgelenk und Unterarm reduziert. Dieses Design ist ideal für Profis, die lange am Computer arbeiten und Beschwerden durch Mausnutzung vermeiden möchten.Anpassbare Tasten und leises KlickenMit sechs anpassbaren Tasten ausgestattet, optimiert die PERIMICE-713R (https://bit.ly/3ZwgdCw) den Arbeitsablauf, indem sie schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen ermöglicht. Die leise Klickfunktion sorgt für eine ablenkungsfreie Umgebung, ideal für Büros oder Heimarbeitsplätze.Anpassbare DPI für präzise SteuerungDrei einstellbare DPI-Stufen (1000/1600/2400) ermöglichen eine genaue Verfolgung und flüssige Navigation. Ob bei Designarbeiten, Datenverwaltung oder alltäglichen Aufgaben - die PERIMICE-713R (https://bit.ly/3ZwgdCw) bietet präzise Kontrolle.Für weitere Informationen besuchen Sie de.perixx.com.NERISSA LAM(+49 211 5694 8800)