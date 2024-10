SICPA HOLDING SA / Schlagwort(e): Sonstiges

SICPA ist mit über 60 Milliarden Litern pro Jahr Weltmarktführer bei der Markierung von Kraftstoffen



01.10.2024 / 09:00 CET/CEST





Medienmitteilung



SICPA ist mit über 60 Milliarden Litern pro Jahr Weltmarktführer bei der Markierung von Kraftstoffen Prilly, 1. Oktober 2024 In weniger als einem Jahrzehnt hat sich SICPA zum weltweiten Marktführer für ganzheitliche Dienstleistungen im Bereich der Kraftstoffmarkierung, auch bekannt als Fuel Marking, entwickelt und garantiert mittlerweile Betrugserkennung und Ertragsoptimierung für mehr als 60 Milliarden Liter Mineralölprodukte jährlich. Seit 2016 setzt SICPA seine Fuel Integrity Solution (FIS) erfolgreich in Europa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten ein. FIS ist eine robuste und ganzheitliche Fuel-Marking-Lösung, die eine Rückverfolgbarkeit, Überwachung und Betrugserkennung über die gesamte Lieferkette ermöglicht. FIS ist die Antwort auf eine ernste Herausforderung: gemäss dem United Nations University World Institute for Development Economics Research werden weltweit jedes Jahr Kraftstoffe im Wert von mehr als 130 Milliarden US-Dollar entwendet, was diese zu den am meisten geschmuggelten natürlichen Rohstoffen macht. Die äusserst widerstandsfähigen forensischen Marker von SICPA werden an allen Grenzübergangsstellen einer Region in Kraftstoffprodukte eingebracht. Inspektionsfahrzeuge, die mit mobilen Messgeräten ausgestattet sind, können den Markierungsgrad in Kraftstoffprodukten entlang der gesamten Lieferkette in weniger als 5 Minuten genau quantifizieren. Strategische Datenberichte liefern im Anschluss wichtige Informationen über Kraftstoffverbrauch und Risikomuster, die auf Betrug hindeuten können. SICPA's FIS ermöglicht Regierungen, den illegalen Handel effektiv zu bekämpfen, indem gegen verschiedene Arten von Betrug vorgegangen wird. Dazu gehören unter anderem Schmuggel, Unterdeklaration, Umleitung, Dumping, Verfälschung oder Verdünnung. Im Nahen Osten beispielsweise unterstützt FIS die Behörden, die illegale Ausfuhr von heimischen Kraftstoffen in Nachbarländer sowie deren Missbrauch auf dem heimischen Markt zu verhindern. SICPA hat durch bestehende Verträge für Kraftstoffmarkierung solide technologische Erfahrung erworben und durfte bereits mehrere Landesregierungen dabei unterstützen, ihre ambitionierten Ziele zu erreichen. Dazu gehören die Sicherung und Optimierung der Steuererhebung, die Bekämpfung illegaler Aktivitäten entlang der gesamten Lieferkette, die Gewährleistung der Produktqualität für den Verbraucher und die Verringerung der Luftverschmutzung, die durch die Verfälschung mit minderwertigen Produkten entsteht. SICPA profitiert von einer globalen strategischen Partnerschaft mit dem Schweizer Unternehmen SGS , dem Weltmarktführer und unübertroffenen Partner für Prozesse der Kraftstoffmarkierung, Feldinspektion und Prüfdienste. SICPA und SGS verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz einer erfolgreichen Zusammenarbeit, welche die Leistung, Stabilität und Robustheit ihrer gemeinsamen Kraftstoffintegritätsprogramme gewährleisten. «Die Vorteile von SICPA's FIS werden von Regierungsbehörden weltweit anerkannt. Basierend auf einem Jahrhundert kombinierter Spitzeninnovationen in den Bereichen Material-, Digital- und Datenwissenschaft bieten wir staatlichen Behörden rasante forensische Analysemöglichkeiten vor Ort, die verwertbaren Beweise vor Gericht ermöglichen. Unser System ermöglicht es Regierungen auch ihre strategischen Ölreserven zu verwalten, ihre Energieunabhängigkeit zu bewahren und durch die Vermeidung von Treibstoffengpässen zur Aufrechterhaltung der nationalen Sicherheit beizutragen», erklärt Omar Messlem, Head of Fuel Segment bei SICPA.

Kontakt Curtis Vaisse, Strategic Intelligence & Communications Director

sicpamediarelations@sicpa.com



Über SICPA SICPA ist ein Schweizer Technologieunternehmen, das die effektive Regierungsführung und den langfristigen Wohlstand von Nationalstaaten unterstützt. Unsere Souveränitätsplattform ermöglicht es unseren Kunden, ihre lebenswichtigen Güter zu authentifizieren und zu sichern, durch maßgeschneiderte Lösungen, basierend auf einem Jahrhundert kombinierter Spitzeninnovationen im materiellen, digitalen und datenwissenschaftlichen Bereich. Im Mittelpunkt jeder SICPA-Lösung steht ein massgeschneidertes Molekül, das für jedes Land einzigartig ist. Diese einzigartigen Marker fungieren als einzige Wahrheitsquelle und werden über die gesamte Wertschöpfungskette eingesetzt, um verwertbare und vertrauenswürdige Erkenntnisse in Echtzeit zu generieren. SICPA wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in der Schweiz. Das Unternehmen ist vor allem dafür bekannt, die meisten Banknoten der Welt zu schützen. Mit Niederlassungen auf fünf Kontinenten bietet unsere Plattform heute Lösungen hauptsächlich für die Mobilisierung von Einnahmen, die Identitätsprüfung, die Sicherheit im Gesundheitswesen und den Markenschutz. Über SGS Wir sind SGS - das weltweit führende Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsunternehmen. Wir sind als globaler Massstab für Nachhaltigkeit, Qualität und Integrität anerkannt. Unsere 99'600 Mitarbeiter betreiben ein Netz von 2'600 Büros und Labors auf der ganzen Welt.



