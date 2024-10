Emittent / Herausgeber: Citygrove Securities PLC / Schlagwort(e): Immobilien/Expansion

Lübeck/London, 01.10.2024 - Der Projektentwickler Citygrove hat die nächste Immobilienentwicklung in Deutschland fertiggestellt. Direkt am Lübecker Hauptbahnhof eröffnete nun das neue Hotel 'Premier Inn Lübeck City Centre' mit 203 Zimmern. "Mit diesem tollen Hotel in einer wirtschaftlich und touristisch attraktiven Stadt, die zudem zum Welterbe gehört, setzen wir am deutschen Immobilienmarkt ein weiteres Ausrufezeichen", betont Mark Farrugia, Geschäftsführer von Citygrove anlässlich der Eröffnung: "Der hervorragende Standort in unmittelbarer Nähe zur historischen Altstadt und dem international bekannten Holstentor sowie die hochwertige Immobilie ergänzen sich perfekt."

Farrugia lobt die Zusammenabeit mit Generalunternehmer HTG und dem Betreiber Premier Inn. "Ein innovatives Bauunternehmen und eine expandierende Hotelmarke sind genau die richtigen Partner für einen derart hervorragenden Standort." In dieser Konstellation erreichte das neue Hotel auch die BREEAM-Zertifizierung mit dem Prädikat "exzellent". "Darauf sind wir sehr stolz", betont Geschäftsführer Farrugia: "Denn Citygrove legt großen Wert auf nachhaltiges Bauen und die Einhaltung der ESG-Kriterien. Nicht nur, weil wir so das Klima schützen, sondern weil das auch für höhere Wirtschaftlichkeit im Betrieb sorgt und Hotelgäste darauf immer größeren Wert legen."

Auf dem ca. 6000 Quadratmeter großen Grundstück war das 'Premier Inn Lübeck City Centre', das sich mit einem Knick an die geschwungene Straße 'Beim Retteich' anpasst, eine besondere bauliche Herausforerung, betont Dr. Michael Cratzius, Geschäftsführer des Generalunternehmer HTG Hoch- und Tiefbau Gadebusch: "Aber der Mut und das Konzept von Citygrove haben sich gelohnt, wie man jetzt an der fertigen Immobilie sieht. Das wertet Lübeck auch städtebaulich auf." Zur Immobilie gehören zudem 68 Stellplätze, darunter vier mit E-Ladesäulen. Als weitere Bau-Besonderheiten des Hotels sind 18 der 203 Zimmer rollstuhl- und zwei Zimmer zudem behindertengerecht. 15 Zimmer haben eine eigene Badewanne. "Dank der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Bauherren Citygrove, Premier Inn und unseren Bau-Partnern haben wir den vielfältigen Herausforderungen des wirtschaftlichen Umfeldes getrotzt und eine bemerkenswerte Immobilie im vereinbarten Zeitrahmen fertiggestellt", so Dr. Cratzius.

57 Premier Inn-Hotels sind mit der Lübeck-Eröffnung jetzt in ganz Deutschland im Betrieb. "Diese Präsenz in einer besonderen Immobilie in dieser gefragten Stadt ist wichtig für unsere Marke auf dem Weg zur Marktführerschaft im Premium-Economy-Segment", sagt Erik Friemuth, CEO von Premier Inn.

Christoph Bergob-Jachens, Projektleiter Unternehmensansiedlung bei der Wirtschaftsförderung Lübeck freut sich über die Fertigstellung eines rundum gelungenen Hotelprojekts durch einen internationalen Developer, den er über die gesamte Projektentwicklungs- und Realisierungszeit unterstützend begleitet hat. "Die Zusammenarbeit mit Citygrove und Premier Inn war vom ersten Kontakt bis zur Eröffnung von hoher Professionalität geprägt und hat viel Freude bereitet. Städtebaulich wird das neue Hotel zur weiteren Belebung des Bahnhofsumfelds beitragen."



Bereits fertiggestellt hat Citygrove in Deutschland ein Hotel in Düsseldorf. Das Naturstein-Haus der Marke "The Niu" in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofs mit 13 Etagen, 438 Zimmern, Co-Working Space und mehr als 100 Parkplätzen ging im Sommer 2021 in Betrieb. Das Hotel liegt in bester Lage am Bürgerpark und erhielt ebenfalls eine BREEAM-Auszeichnung.

Bei einem weiteren Projekt Im Zentrum von Hannover, gegenüber dem Hauptbahnhof, entwickelt Citygrove ein weiteres Premier Inn Hotel mit 220 Zimmern. Das 9-stöckige Hotel ersetzt ein leerstehendes Bürogebäude. Farrugia: "Die Bauarbeiten haben begonnen und wir rechnen mit der Eröffnung des Hotels im ersten Quartal 2026."



