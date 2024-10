EQS-News: Altech Advanced Materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Altech Advanced Materials AG nimmt ersten CERENERGY-Batterie-Prototypen "BatteryPack ABS60" in Betrieb



01.10.2024 / 09:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Umfangreiche Tests zeigen sehr gute Effizienz und robuste Leistung

Hohes Potenzial für Kommerzialisierung und Produktion in industriellem Maßstab

Testumgebung für potenzielle Interessenten wird eingerichtet

Heidelberg, 01. Oktober 2024 - Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) hat den ersten CERENERGY-Batterie-Prototypen "BatteryPack ABS60" in Dresden in Betrieb genommen. Der Prototyp ist im Testlabor von Altechs Joint-Venture-Partner Fraunhofer IKTS in Dresden installiert und in eine speziell entwickelte Batterieteststation integriert. Dieser Aufbau ermöglicht kontinuierliche tägliche Lade- und Entladezyklen, um die Effizienz, Stabilität und Gesamtleistung der Batterie unter realen Bedingungen zu bewerten und Daten für potenzielle Kunde zu liefern.



Die fertige Batterieeinheit hat bereits in umfangreichen physikalischen Tests sehr gute Ergebnisse erzielt und zeigt eine außergewöhnliche Effizienz und robuste Leistung bei allen wichtigen Messwerten. Unter anderem wurden Stress-Tests mit Überentladung und Überladung durchgeführt, ohne dass es zu Zellausfällen kam, was die Haltbarkeit der Zellen beweist. Alle bisherigen Ergebnisse zeigen das Potenzial der Zellen für langfristige Stabilität, hohe Energiekapazität und Zuverlässigkeit in Hochtemperaturanwendungen. Besonders hervorzuheben ist die ausgezeichnete thermische Stabilität der Batterie, ein entscheidender Faktor bei Energiespeichersystemen mit hoher Kapazität. Während der strengen Tests, die auch bereits einzelne Batteriezellen durchliefen, wurde sie innerhalb sicherer Temperaturgrenzen betrieben, ohne Anzeichen von Überhitzung. Dies unterstreicht die Wirksamkeit des Wärmemanagementsystems der Batterie, das eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit und der Langlebigkeit der Batterie spielt. Diese ersten Ergebnisse bestätigen die Integrität des Batteriedesigns und die Markttauglichkeit der Batterie. In weiteren Tests sollen weitere wichtige Daten für die geplante Kommerzialisierung der Batterie sowie für die Abnehmerparteien und deren unterschiedlichen Nutzungskonfigurationen erhoben werden.



Uwe Ahrens, Vorstand der Altech Advanced Materials AG: "Wir freuen uns sehr, dass der erste Prototyp der CERENERGY 60kWh-Batterie jetzt in Betrieb ist und sehr starke Ergebnisse liefert. Dies bestätigt unser Vertrauen in die Natriumchlorid-Festkörperbatterie-Technologie, die von dem weltweit führenden Fraunhofer-Institut in Deutschland entwickelt wurde. Die CERENERGY-Batterie nutzt gewöhnliches Kochsalz und kommt ohne kritische Rohstoffe aus. Sie kann in einem breiten Temperaturbereich betrieben werden und hat eine Lebensdauer von 15 Jahren, etwa doppelt so lange wie herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien. Der Erfolg dieses Prototyps positioniert Altech an der Spitze der fortschrittlichen und bereits industrietauglichen Batterietechnologie. Mit der CERENGY-Batterie bieten wir eine zuverlässige und effiziente Energiespeicherlösung mit entsprechender Marktreife."



Der Prototyp kann nun unter realen Bedingungen vorgeführt werden und liefert wichtige Daten für die Abnehmer. Altech hat jüngst die erste Absichtserklärung für eine jährliche 30-MWh-Abnahme mit dem Industriepark Schwarze Pumpe mit einer Laufzeit von 5 Jahren in Sachsen bekannt gegeben. Altech erwartet, dass die Inbetriebnahme des CERENERGY-Batterie-Prototypen "BatteryPack ABS60" weiteres Interesse in unterschiedlichen industriellen Anwendungsgebieten generieren wird.



Über das ABS60-Akkupaket

Das ABS60 CERENERGY Akkupaket ist ein leistungsstarkes Energiespeichersystem, das für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt wurde. Es hat eine Gesamtkapazität von 60kWh. Das Akkupaket besteht aus 240 CERENERGY-Zellen mit einer Nennspannung von jeweils 2,58 V. Diese Zellen sind in 4 Reihen zu je 12 Zellen angeordnet und zu 5 Modulen gestapelt. Die Abmessungen der Batteriepacks betragen 2,6 Meter in der Höhe, 0,4 Meter in der Länge und 1,0 Meter in der Breite. Die Akkus entsprechen der Norm IP 65 (Ingress Protection) und sind staub- und wetterfest, was ein hohes Maß an Dichtigkeit für elektrische Gehäuse bedeutet.

Jede Zelle ist mit einer Festelektrolyt-Technologie (Keramikrohr) ausgestattet, die selbst bei hohen Betriebstemperaturen von bis zu 300 °C eine verbesserte Sicherheit und thermische Stabilität bietet. Die Zellen des Packs haben eine Nennleistung von 100 Ah und einen beeindruckenden Wirkungsgrad von bis zu 91 %. Die auf Langlebigkeit ausgelegte Batterie übersteht auch Überentladungen ohne Ausfall und ist damit eine zuverlässige Lösung für den Langzeitbetrieb bei hohen Temperaturen.

Die CERENERGY Batterie ABS60 ist ideal für Anwendungen, die eine konstante Leistung und Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen erfordern. 18 dieser ABS 60 Batteriepacks werden in einen Container installiert und als 1 MWh GridPack vermarktet.



Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A31C3Y4) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Holdinggesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, mit CERENERGY am Markt für Festkörperbatterien für stationäre Batterieanwendungen teilzunehmen.



Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf Lithium-Ionen-Batterien. Ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich erhöhen.



Weitere Informationen: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Der Vorstand: Iggy Tan, Uwe Ahrens, Hansjörg Plaggemars

Ziegelhäuser Landstraße 3

69120 Heidelberg

info@altechadvancedmaterials.com

Tel: + 49 6221 649 2482

www.altechadvancedmaterials.com



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann, edicto GmbH

Tel: +49 (0) 69 905505-54

E-Mail: AltechAdvancedMaterials@edicto.de



01.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com