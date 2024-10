DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf knapp behauptet

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert am Dienstag im Verlauf knapp im Plus. Der Dezember-Kontrakt steigt um neun Ticks auf 135,02 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 135,1 Prozent und das Tagestief bei 134,91 Prozent. Da sich der Future aber oberhalb der 21-Tagelinie hält, die aktuell bei 134,56 verläuft und für Unterstützung sorgt, ist das Korrekturrisiko überschaubar.

Die rückläufige Preisentwicklung in Ländern der Eurozone und Deutschland hielt die Markterwartung einer EZB-Zinssenkung im Oktober am Leben, flankiert von den Aussagen von EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Dies stützte nach Aussage der Marktstrategen der Helaba den Rentenmarkt zum Start in die Woche, zu einer fortgesetzten Versteilung der Bundkurve sei es aber nicht mehr gekommen. Nachdem der 10/2-Bundspread bei acht Basispunkten den höchsten Stand seit November 2022 erreicht hatte, setzte eine Korrektur ein.

