Essen (ots) -In der dynamischen Welt des Sports sorgt ein aufstrebendes deutsches Start-up für frischen Wind: Naveboost hat es sich zum Ziel gesetzt, die Beauty- und Pflegelandschaft im Sportbereich nachhaltig zu prägen. Gegründet von Wissenschaftlern und Kosmetikexperten, bietet das Unternehmen hochwirksame, natürliche Produkte, die speziell für sportlich aktive Menschen entwickelt wurden. Mit der Vision, sich als führende Marke für Sport- und Fitnesspflege zu etablieren, setzt Naveboost auf Clean Beauty und hochdosierte Wirkstoffe, die sowohl für Hobby- und Amateursportler als auch für Profisportler und Freizeitanwender geeignet sind.Natürliche Pflege für Sport und FitnessVon der Vorbereitung auf das Training bis zur Regeneration danach - die Produkte des Start-ups kombinieren Funktionalität mit natürlicher Hautfreundlichkeit - Naveboost bietet für jede Phase die passende Lösung.Mit einem klaren Ziel vor Augen möchte das junge Unternehmen den Sport- und Fitnessmarkt nachhaltig verändern: Hautpflege für Sportler soll nicht nur effektiv sein, sondern auch auf sauberen, chemiefreien Formulierungen basieren. Die Produkte sind frei von PEG, Silikonen, Mineralölen und anderen bedenklichen Inhaltsstoffen - stattdessen setzt das Team auf natürliche Extrakte, die die Haut schützen, pflegen und regenerieren.Wieso die richtige Hautpflege rund um den Sport wichtig istIntensive Workouts, häufiges Schwitzen und ständige Umwelteinflüsse sind bekannt dafür, die Haut stark zu beanspruchen. Ohne die passende Pflege wird sie schnell strapaziert, verliert Feuchtigkeit und Spannkraft, was zu Reizungen und Irritationen führen kann.Vor dem Training sollte die Haut optimal vorbereitet werden. Die Belastungen durch Schweiß und Reibung können die Haut reizen und anfälliger für Entzündungen machen. Die richtige Hautpflege spielt dabei eine entscheidende Rolle, da sie die Haut widerstandsfähig und geschützt hält, bevor die körperliche Anstrengung beginnt.Nach dem Training geht es um die Regeneration der Haut. Schweiß und häufiges Duschen entziehen der Haut Feuchtigkeit und schwächen die Schutzbarriere. Mit gezielter Nachsorge lässt sich dies vermeiden. Feuchtigkeitsspendende und beruhigende Pflegeprodukte unterstützen die Haut dabei, sich schnell zu regenerieren und gesund zu bleiben.Gegründet von Wissenschaftlern: Expertenwissen als BasisDas Gründerteam aus Wissenschaftlern mit über 30 Jahre geballter Expertise und weiteren Fachexperten hat es sich zur Aufgabe gemacht, Hautpflege für aktive Menschen auf ein neues Level zu bringen. Die Produkte basieren auf fundierter Forschung und Studien, die die Wirksamkeit und Hautverträglichkeit der eingesetzten Wirkstoffe belegen.Clean Cosmetics: Nachhaltigkeit trifft auf High PerformanceFür Naveboost ist Clean Beauty mehr als ein Trend - es ist ein Versprechen. Alle Produkte sind vegan, tierversuchsfrei und frei von schädlichen Chemikalien. Stattdessen setzt das Unternehmen auf natürliche und umweltfreundliche Inhaltsstoffe, die die Haut schützen und pflegen, ohne die Umwelt zu belasten. Die dermatologisch getesteten Produkte sind für alle Hauttypen geeignet und bieten die Sicherheit, dass die Haut optimal gepflegt und geschützt wird.360° Pflege für jede Phase: Vor, während und nach dem SportNaveboost deckt mit seiner Produktpalette alle Phasen des sportlichen Alltags ab. Vor dem Sport helfen Muskelcremes und Gelenkprodukte dabei, die Muskulatur auf die bevorstehende Belastung vorzubereiten. Sie fördern die Durchblutung, verbessern die Leistungsfähigkeit und beugen Muskelbeschwerden vor.Nach dem Sport unterstützen kühlende Cremes und Magnesiumsprays die Regeneration der Muskeln und beruhigen die Haut. Für den täglichen Gebrauch bietet das Start-up milde und antibakterielle Pflegeprodukte, die die Haut schützen und revitalisieren.Ladyline: Spezielle Pflege für FrauenMit der Ladyline bietet Naveboost eine gezielte Hautpflege, die auf die Bedürfnisse von Frauen abgestimmt ist. Straffende Cremes und Öle, angereichert mit Wirkstoffen wie Lipout®, Linefill® und Munapsys® helfen, die Haut an Bauch, Beinen und Po zu straffen. Seren für Hals, Dekolleté und Gesicht wirken feinen Fältchen entgegen und lassen die Haut strahlen. Diese Produkte richten sich an Frauen, die ihre sportlichen Aktivitäten mit effektiver Hautpflege kombinieren möchten - ohne Kompromisse bei Qualität und Wirksamkeit.So unterstützt die Ladyline Frauen dabei, ihre Haut in Bestform zu bringen und zu halten - sowohl nach dem Workout als auch im Alltag.E-Sports: Spezialisierte Pflege für GamerAuch für digitale Athleten hat Naveboost die passende Pflege entwickelt. Die E-Sports-Linie bietet Hautpflegeprodukte, die auf die speziellen Anforderungen von Gamern zugeschnitten sind. Effektiver Blaulichtschutz für Gesicht und Hände bewahrt die Haut vor den Strahlen digitaler Geräte, während kühlende Gelenkcremes Verspannungen lindern.Mit Inhaltsstoffen wie Soliberine® und pflanzlichen Extrakten bietet die E-Sports-Linie eine neuartige Lösung in der Hautpflege für Gamer.Pressekontakt:Naveboost GmbHRuhrallee 18545136 Essenkontakt@naveboost.deOriginal-Content von: Naveboost GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176526/5876711