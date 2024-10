Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die rückläufige Preisentwicklung in Ländern der Eurozone und Deutschland hat die Markterwartung einer EZB-Zinssenkung im Oktober am Leben erhalten, so die Analysten der Helaba.Zudem habe EZB-Präsidentin Lagarde Zuversicht bekundet, dass die Inflation das 2%-Ziel erreichen werde und dass sich dies in der geldpolitischen Entscheidung im Oktober widerspiegeln sollte. Fed-Chef Powell habe gestern zwei weitere Schritte à 25 BP bis Ende dieses Jahres in Aussicht gestellt, sollte sich die Wirtschaft so entwickeln, wie von der Zentralbank erwartet werde. Einen festgelegten Kurs gebe es aber nicht, und die Entscheidungen würden von Sitzung zu Sitzung getroffen. Dies habe den Rentenmarkt etwas gestützt, zu einer fortgesetzten Versteilung der Bundkurve sei es aber nicht mehr gekommen. Nachdem der 10/2-Bundspread bei acht Basispunkten den höchsten Stand seit November 2022 erreicht habe, habe eine Korrektur eingesetzt. ...

