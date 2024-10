Köln (ots) -Der Arbeiter-Samariter-Bund NRW e. V. (ASB NRW e. V.) hat Lisa-Kristin Kapteinat, MdL, zur neuen Landesvorsitzenden gewählt. Die Juristin und Landtagsabgeordnete wurde am 30. September 2024 von den Delegierten des ASB Landesausschusses NRW einstimmig gewählt.Lisa-Kristin Kapteinat, 35, lebt in Castrop-Rauxel. Sie hat sich als Rechtsanwältin auf die Bereiche Arbeits-, Verkehrs-, Asyl- und Mietrecht spezialisiert. Seit 2017 ist sie Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen. Als stellvertretende Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion setzt sie sich für Themen wie Arbeit, Soziales und Gleichstellung ein."Ich freue mich darauf, die Arbeit des Arbeiter-Samariter-Bund in Nordrhein-Westfalen aktiv mitzugestalten und mich mit meinen Werten und meinem fachlichen Know-how in die ehrenamtliche Vorstandsarbeit einzubringen. Der ASB übernimmt an vielen Stellen gelebte soziale Verantwortung für unsere Mitmenschen und unser Gemeinwesen. Mit Innovations- und Schaffenskraft setzen die Verbände und die engagierten Samariterinnen und Samariter immer wieder Impulse für die soziale Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen. Mich begeistern vor allem die vielen Projekte des ASB, die den Alltag der Menschen erleichtern: Ob Kita oder Pflegeeinrichtung, der ASB ist nah bei den Menschen. Die innovativen Projekte, wie die ASB-Hebammenzentralen oder der ASB-Wünschewagen haben zudem eine große Strahlkraft auch über NRW hinaus und sind damit unverzichtbarer Bestandteil des Gemeinwesens", erläutert Kapteinat die Motivation für ihr Engagement.Mit ihrer Wahl besetzt der ASB NRW e. V. die seit dem Tod von Dr. Georg Scholz vakante Stelle des Landesvorsitzes. Die Aufgaben des Landesvorstandes bestehen darin, die strategischen Ziele des Landesverbandes festzulegen und die Zusammenarbeit mit den regionalen Verbänden zu stärken. Darüber hinaus stehen sie im Dialog mit anderen Verbänden und Organisationen, Politik, Wirtschaft und Medien. Der Landesvorstand verantwortet zugleich die Ordnungs- und Zweckmäßigkeit der Vereinstätigkeit.Prof. Michael Stricker, Präsident des ASB NRW e. V., begrüßt die Wahl der neuen Landesvorsitzenden: "Mit Lisa-Kristin Kapteinat gewinnen wir eine versierte und engagierte Frau, die sich für den ASB in NRW einsetzen und sich in die Weiterentwicklung unseres modernen Wohlfahrtsverbands einbringen wird."Der Arbeiter-Samariter-Bund NRW e. V. (ASB NRW e. V.)Der ASB NRW e. V. ist der größte Landesverband des Arbeiter-Samariter-Bunds in Deutschland. Mit seinen 19 Gliederungen, etwa 6.000 hauptamtlichen Mitarbeitenden, den rund 2.400 ehrenamtlich Engagierten sowie rund 250.000 Mitgliedern ist der ASB NRW e.V. eine feste Größe im sozialen Sektor des Bundeslandes.Der ASB NRW e.V. ist in Katastrophenschutz, Rettungs- und Sanitätsdiensten und der Ersten-Hilfe-Ausbildung ein verlässlicher Partner, er bietet unter anderem ambulante und stationäre Pflege sowie Menüservice und Hausnotrufleistungen für alte und eingeschränkte Menschen und betreut in verschiedensten Einrichtungen Kinder, Jugendliche und geflüchtete Menschen. Mit seinen innovativen Projekten wie dem ASB-Wünschewagen, den ASB-Hebammenzentralen und den ASB-Hebammenmobilen geht er neue Wege bei der Betreuung und der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen.Gemeinsam mit dem ASB Deutschland ist der ASB NRW e.V. seit 2017 Mitglied des Bündnisses Kindergrundsicherung. Daneben ist der ASB NRW e.V. Mitglied im Paritätischen NRW und hat die Unternehmensinitiative "Charta der Vielfalt" unterzeichnet.Pressekontakt:Ute-Andrea LudwigArbeiter-Samariter-Bund NRW e.V.PressesprecherLeitung Stabsstelle Kommunikation und MedienTelefon +49 221 94 97 07 14Mobil: +49 171 847 00 26E-Mail: ludwig@asb-nrw.deOriginal-Content von: ASB NRW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161482/5876718