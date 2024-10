EQS-News: adesso SE / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

adesso erreicht GenAI-Umsatzziel für 2024 bereits im August / Fokussierung auf Zukunftstechnologien eröffnet zusätzliche Wachstumschancen



Dortmund, 1. Oktober 2024 - adesso meldet einen Meilenstein im Geschäft mit generativer Künstlicher Intelligenz (GenAI). Mit mehr als 100 durchgeführten GenAI-Projekten hat der IT-Dienstleister bereits im August sein für das Kalenderjahr 2024 gestecktes Ziel erreicht. Für das Jahresendgeschäft rechnet das Unternehmen mit einer weiter steigenden Nachfrage nach GenAI-Lösungen und strebt bis Ende des Jahres eine Verdoppelung der bisherigen Umsatzmarke an. Zu den GenAI-Kunden von adesso zählen unter anderem EnBW, RWE und die BayernLB. Der Markt für Lösungen auf Basis von GenAI befindet sich im Vergleich zu klassischen KI-Ansätzen noch im Aufbau. Er verspricht ein hohes Wachstumspotenzial für die Marktteilnehmer, weshalb adesso in den Jahren 2023 und 2024 verstärkt in das Geschäftsfeld investiert hat. Neben dem Etablieren einer zentralen Einheit für GenAI, in der die Kompetenzen des gesamten Unternehmens für die Kunden gebündelt werden, hat auch die Forcierung der Marketingaktivitäten wesentlich zum vorzeitigen Erreichen der Zielmarke beigetragen. Mit Unterstützung der Kampagne "Hi, GenAI!" konnte adesso in den vergangenen Monaten nicht nur neue Kunden gewinnen, sondern sich auch als wichtiger Player im Marktumfeld positionieren. "Nach einer längeren Sondierungsphase gehen unsere Kunden nun konkret Projekte für den praktischen Einsatz von generativer KI an", sagt Benedikt Bonnmann, Mitglied des Vorstands und Experte für Künstliche Intelligenz der adesso SE. "Hier bieten wir ihnen mit unserer vorhandenen Expertise einen echten Mehrwert. Egal ob Modelle von OpenAI, Meta, Google, Aleph Alpha oder anderer Anbieter, wir haben immer die passende Lösung für ihre Anforderungen." Tim Strohschneider, Head of GenAI der adesso, sagt SE: "Das Gewinnen und Umsetzen von Projekten ist eine Teamleistung, die nur durch den Einsatz jedes Einzelnen möglich ist. Mein Dank gilt daher unseren Expertinnen und Experten auf allen Ebenen und aus allen Fachbereichen, die mit ihrem hohen Engagement zu diesem Erfolg beigetragen haben."

adesso Group Die adesso Group ist mit über 10.100 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz 2023 von über 1,1 Milliarden Euro eins der größten deutschen IT-Dienstleistungsunternehmen mit hervorragender Wachstumsperspektive. An eigenen Standorten in Deutschland, weiteren in Europa und ersten Standorten in Asien sowie bei zahlreichen Kunden vor Ort sorgt adesso für die Optimierung der Kerngeschäftsprozesse durch Beratung und Softwareentwicklung. Für stärker standardisierte Aufgabenstellungen bietet adesso fertige Softwareprodukte an. Die Entwicklung eigener, branchenspezifischer Produktangebote eröffnet zusätzliche Wachstums- und Ertragschancen und ist ein weiteres Kernelement der adesso-Strategie. adesso wurde 2023 und 2020 branchenübergreifend als bester Arbeitgeber seiner Größenklasse in Deutschland ausgezeichnet. Zudem gelang adesso erneut 2023 nach 2020, 2018 und 2016 die Erstplatzierung unter den IT-Arbeitgebern. Diese und weitere kapitalmarktrelevante Informationen finden Sie unter:

Kontakt:

Martin Möllmann

Head of Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de



