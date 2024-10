EQS-Media / 01.10.2024 / 10:00 CET/CEST

MAXAMs AgriXtra XL-Traktorreifen für hohe Leistungen mit "DLG Approved"-Siegel ausgezeichnet

Die AgriXtra XL-Reifenserie von MAXAM sorgt für eine geringere Bodenverdichtung, größere Kraftstoffeinsparungen und bessere Traktionsergebnisse und bietet im Vergleich zu den Marktführern in den DLG-Vergleichstests eine höhere Produktivität.



Frankfurt, 1. Oktober 2024 Das unabhängige deutsche Prüfinstitut DLG-Testzentrum Technik und Betriebsmittel der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) hat sowohl den MAXAM AgriXtra XL VF als auch den Standard-Radialreifen R-1W mit dem Gütesiegel "DLG Approved" ausgezeichnet. Dies unterstreicht einmal mehr die technologischen Vorteile im Rahmen der Produktentwicklung von innovativen, radialen Landwirtschaftsreifen der Marke MAXAM. Die DLG-Zulassung bestätigt die Absichten und technologischen Entwicklungen von MAXAM, die darauf abzielen, durch geringere Bodenverdichtung, verbesserte Traktion und größere Kraftstoffeinsparungen nicht nur eine verbesserte Produktleistung, sondern in der Folge Landwirten und Agrarbetrieben zudem eine höhere "Wertschöpfung" zu bieten.



Diese drei Schlüsselparameter der neuen AgriXtra-XL-Serie garantieren eine höhere Produktivität und gleichzeitig eine nachhaltige und langfristige Leistungsfähigkeit der Reifen. In den DLG-Tests, die in diesem Jahr in Deutschland auf dem Feld und auf der Straße durchgeführt wurden, sowie durch Laborprüfungen auf dem Dynamometer ergänzt wurden, erzielten sowohl die MAXAM AgriXtra XL VF- als auch die Standard-Karkassenreifen in den Größen 600/70R30 (Vorderachse) und 710/70R42 (Hinterachse) im Vergleich zu den Reifen der Konkurrenz überlegene Ergebnisse. Die Testergebnisse unterstreichen, dass MAXAM in den Kategorien "Ressourcenschonung (VF, Bodenverdichtung)", "Kraftstoffeinsparung" (verbesserte Produktivität) sowie in der Kategorie "Traktion" (reduzierte Schlupfraten) eine bessere Leistung als die Mitwettbewerber erzielt. "Wir freuen uns, dass die unabhängigen Experten und Prüfer der DLG die Premiumqualität und Leistungsfähigkeit unserer Reifen bestätigen. Als integraler Bestandteil unserer Expansionsstrategie streben wir ein weiteres Wachstum unseres Geschäfts mit Landwirtschaftsreifen an. Unsere MAXAM AgriXtra XL-Produkte in VF- und Standard-Karkassenbauweise sind hervorragende Beispiele dafür, wie unsere Technologie und unser Engineering Landwirten dabei helfen können, durch eine effiziente Senkung ihrer Kraftstoffkosten, eine Steigerung der Produktivität und eine Verringerung der Bodenverdichtung einen höheren Mehrwert zu erzielen", betonte Harry Wang, General Manager MAXAM Europe.



MAXAM AgriXtra XL-Serie bei DLG-Tests in Rendswühren, Deutschland

Als Teil der globalen SAILUN-Gruppe, dem zehntgrößten Reifenhersteller der Welt, bietet die Marke MAXAM für Spezialreifen mit der Produktreihe AgriXtra weiterhin umfassendes Know-how und Kompetenz im Bereich Reifen. "Insbesondere die MAXAM AgriXtra XL-Familie von Hochleistungsreifen für Traktoren bringt insbesondere Landwirten und Agrarbetrieben erhebliche Verbesserungen und schont obendrein die Umwelt. Mit unserer innovativen VF-Reihe sowie den Standardversionen dieser Reifen stellen sich unsere Ingenieurteams weiterhin den Herausforderungen des Marktes, indem sie Produkte entwickeln, die die Traktion verbessern, die Bodenverdichtung verringern und einen langen Reifenverschleiß gewährleisten, wenn sie für den Transport auf Straßen mit hartem Untergrund verwendet werden. Durch unsere innovative und hochflexible Radial-Karkasse bieten unsere AgriXtra XL-Produkte eine bessere Traktion, einen verbesserten Bodenschutz und erhebliche Kraftstoffeinsparungen sowohl auf dem Feld als auch auf der Straße, was unseren Kunden einen unübertroffenen Mehrwert bietet", hob Harry Wang hervor.



Die Reifen der AgriXtra XL-Serie wurden so konzipiert, dass sie sowohl den Boden schonen als auch die erforderliche Traktion oder Leistung auf leistungsstarke Traktoren und Erntemaschinen effizient übertragen und damit die Produktivität steigern. Als Kontaktfläche zwischen Traktoren und dem Arbeitsfeld oder der Straße spielen Reifen eine Schlüsselrolle, um sicherzustellen, dass Landwirte die angestrebten Werte oder Einsparungen erzielen können, um ihre landwirtschaftlichen Gewinne zu verbessern. Die neuen AgriXtra XL VF-Reifen mit der verbesserten Radialkarkassen- oder Karkassentechnologie sind so konzipiert, dass sie eine bis zu 40 % höhere Tragfähigkeit bieten oder bei 40 % weniger Luftdruck für die gegebene Achslast betrieben werden können, ohne die Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine zu beeinträchtigen.



"Die Reifentechnologie von MAXAM in unseren Standard- und neuen VF-Produkten bringt nicht nur Verbesserungen für den täglichen landwirtschaftlichen Betrieb, sondern wird auch langfristige Vorteile für die Landwirtschaft bringen, und zwar durch eine bessere Bodenschonung - insbesondere bei unseren VF-Versionen - weniger Kohlenstoff-Emissionen und einen geringeren Reifenverschleiß. All das trägt auch dazu bei, die Ressourcen unseres Planeten jetzt und in den kommenden Jahren nachhaltig zu schützen", betonte Harry Wang bei der Bekanntgabe der Ergebnisse der unabhängigen DLG-Prüfungskommission.



Dabei basieren die Testmethoden der DLG auf den neuesten, wissenschaftlichen Erkenntnissen und nutzen konsequent bewährte landwirtschaftliche Praktiken, moderne Testverfahren und Testsysteme. Bei der Durchführung der Tests kommt ein branchenübergreifendes Netzwerk aus Wissenschaftlern und technischen Experten zum Einsatz. Die Tests der MAXAM AgriXtra XL-Reifen fanden zusammen mit weiteren Testkandidaten der Wettbewerber in zwei Teiltests statt. Der erste Teil wurde im April als Outdoor-Praxistest auf Feldern in der Nähe von Rendswühren, Schleswig-Holstein und der zweite Teil unter Laborbedingungen im Mai auf dem DLG-Rollenprüfstand in Groß-Umstadt durchgeführt. Dabei wurden verschiedene Parameter getestet, bewertetet und die Ergebnisse unter strengen und auf Basis von unabhängigen Experten festgelegten Rahmenbedingungen dokumentiert. Im Rahmen der Feldtests wurden folgende Kriterien in punkto Reifenbeschaffenheit bewertet: Traktionskraft-Schlupf, Reifendruck, Auswirkungen der Reifenspur oder Spurrinnentiefe und Reifenaufstandsfläche bzw. der groben flachen Platte auf dem Boden. Bei den anschließend in Groß-Umstadt durchgeführten Tests auf dem DLG-Rollen- bzw. Dynamometer-Prüfstand wurden der Kraftstoffverbrauch sowie weitere für Landwirte wichtige Produktivitätsergebnisse gemessen.



DLG-Testparameter zur Bewertung der Bodenverdichtung, Benutzerfreundlichkeit und Reifentraktionsfähigkeiten

Die Feldtests wurden vom 10. bis 15. April im Naturschutzgebiet Hohe Geest in der Nähe von Rendswühren in Schleswig-Holstein durchgeführt. Die Bodenbeschaffenheit am Teststandort: lehmiger Sand mit 46 Bodenpunkten. Die stichprobenartig während der Tests gemessene Volumenfeuchte im Boden lag bei einer Messtiefe von 0 bis 30 Zentimeter um 38Prozent. Während der Feldtests in Rendswühren wurden sowohl die MAXAM AgriXtra XL VF- und Standardreifen als auch die entsprechenden VF- und Standardreifen der Konkurrenzprodukte strengen Tests unterzogen, die die Reifenaufstandsfläche sowie die Bodendruckwerte bei verschiedenen Luftdrücken gemäß den vom Hersteller empfohlenen Belastungsstandards umfassten. Um die Wiederholbarkeit und Konsistenz der einzelnen Tests zu gewährleisten, wurden alle MAXAM- und Konkurrenzreifen auf einem CNH Steyr 6280 (Gesamtgewicht: 10.400 kg) mit mechanischer Vorderradunterstützung montiert, der mit einer Gewichtsverteilung von 42 % auf der Vorderachse und 58 % auf der Hinterachse ballastiert war. Der Reifendruck aller sechs Testprodukte wurde einheitlich gemäß den Empfehlungen des Herstellers pro Achslast bei 1,3 bar und 50 km/h für Transportarbeiten und 0,6 bar bei 10 km/h für Feldarbeiten festgelegt und überprüft. In den später im Mai im DLG-Labor durchgeführten Sekundärprüfungen wurde die Leistung aller MAXAM- und anderer Reifen in Bezug auf die Traktion auf harten Oberflächen und den Kraftstoffverbrauch in kontrollierten Tests gründlich untersucht. Dieser kombinierte Bewertungsansatz ermöglicht es der DLG, die Reifen in umfassenden, messbaren und wiederholbaren Tests zu untersuchen, um unter jeder Betriebsbedingung vergleichbare Leistungsparameter zu liefern.



DLG-Feldtest Beispiel 1 Ergebnisse: Spurrinnentiefe bei 0,6 bar (9 psi) Reifenluftdruck

Der Zusammenhang zwischen der Reifenaufstandsfläche, dem Kontaktflächendruck und dem daraus resultierenden Bodendruck wird durch die erzeugte Spurtiefe oder Spurrillentiefe sichtbar. Mit zunehmender Spurtiefe steigen auch das Risiko der Verdichtung und die Notwendigkeit zur intensiveren Bodenbearbeitung, um die Spuren aufzulockern und einzuebnen. Von den sechs getesteten Reifen hinterließ der MAXAM AgriXtra XL VF710/70R42 mit nur 7,3 cm (2.8 in) die geringste Spurtiefe bei einem Reifeninnendruck von 0,6 bar (9 psi). Die Spurtiefen der anderen VF710/70R42-Wettbewerbsreifen lagen zwischen 7,6 (2.9 in) und 8,2 cm (3.2 in).



DLG-Feldtest Beispiel 2 Ergebnisse: Reifendrucktest

Die DLG kann den Bodendruck messen, der entsteht, wenn ein Reifen über eine gemessene Bodenfläche fährt, indem sie sogenannte Bolling-Sonden in verschiedenen Bodentiefen einsetzt. Die Abnahme der Bodendrucktiefe wird maßgeblich durch die Reifenaufstandsfläche und den Reifenabdruck beeinflusst. Der Druck auf den Boden wird unter dem Reifen gemessen, während das Fahrzeug über die verschiedenen Drucksensoren fährt, die in verschiedenen Bodentiefen angeordnet sind, eine tiefer als die andere. Die Tests messen die enge Korrelation zwischen den verschiedenen Bodendruckergebnissen, die in den festgelegten Testtiefen von 10 cm (3,9 Zoll), 20 cm (7,9 Zoll) und 40 cm (15,7 Zoll) gemessen wurden, im Vergleich zum angegebenen Reifenluftdruck bei kalter Reifenfüllung gemäß den Empfehlungen des Herstellers. Der Bodendruck in einer Tiefe von 40 cm wird hauptsächlich durch die Größe der Reifenaufstandsfläche beeinflusst. Das Ergebnis des DLG-Feldtests ergab, dass MAXAM AgriXtra XL-Reifen sowohl in VF- als auch in Standard-Karkassenausführung den niedrigsten Bodendruck bei 0,6 bar (9 psi) Reifeninnendruck im Vergleich zu den anderen getesteten Marken erzeugten. Dieses Ergebnis für den Bodendruck lag deutlich unter dem vom DLG-Team beschriebenen durchschnittlichen Grenzwert von 0,2 bar (2,9 psi).



DLG-Feldtest - Beispiel 3: Ergebnisse

Ergebnisse Reifentraktionskraft und Schlupfkurven

Die DLG-Traktionskraft-Schlupfkurve testet die praktische Nutzung des Reifenschlupfs (gemessene Traktion) auf dem Boden, wenn unter Drehmoment gearbeitet wird und eine Schlupfrate zwischen 5 % und 20 % für einen objektiven Vergleich angestrebt wird. Die bei den Feldtests bei einem Reifendruck von 0,6 bar (9 psi) beobachteten Ergebnisse der Zugkraftschlupfkurve zeigten, dass nur die MAXAM AgriXtra XL-Reifen Zugkräfte von +50 kN bei einem maximalen Schlupf von 20 % übertragen konnten. Im Vergleich zu den anderen getesteten Reifen wiesen die MAXAM-Reifen Zugkräfte von 54,5 kN auf und setzen mit den niedrigsten Reifendrücken den Maßstab gegenüber den Konkurrenzreifen, die deutlich niedrigere Zugkräfte von 36,0 kN und 48,0 kN erreichten. Bei einem höheren Luftdruck von 1,3 bar (19 psi) und einem maximalen Schlupf von 20 % lieferten die MAXAM AgriXtra XL-Reifen erneut höhere Zugkräfte, wobei die AgriXtra VF-Reifen 46,0 kN und die AgriXtra Standard-Reifen 43,0 kN Zugkraft lieferten. Damit übertrafen beide MAXAM-Reifen die Testreifen der Konkurrenz, deren Testwerte zwischen 27,9 kN und 36,0 kN lagen.



DLG-Laborprüfstandtest: Kraftstoffleistung und Verbrauchsmessung

Im zweiten Teil des DLG-Produkttests wurden die Reifen auf ihre Kraftstoffleistung durch die kontrollierte Messung des Motors und des daraus resultierenden Kraftstoffverbrauchs auf dem DLG-Rollenprüfstand in Groß-Umstadt (Hessen) getestet. Diese Tests wurden vom 24. April bis zum 16. Mai im DLG-Labor durchgeführt, das einen der weltweit leistungsstärksten Allrad-Rollenprüfstände zur Leistungs- und Verbrauchsmessung weltweit. Die MAXAM AgriXtra XL-Reifen wurden ebenfalls auf dem CNH Steyr 6280-Traktor bei verschiedenen simulierten Lasten und Geschwindigkeiten getestet. Das Testgewicht des Traktors wurde auf 10.520 kg festgelegt, wobei 4.485 kg auf die Vorderachse und 6.035 kg auf die Hinterachse entfielen. Dabei wurde eine Anhängerlast von 29.480 kg simuliert, was zu einem Gesamtgewicht von 40 Tonnen führte. Der Reifendruck wurde auf konstante 1,6 bar (19 psi) eingestellt. Gefahren wurde im sogenannten DLG Power-Mix Transportzyklus im 2WD-Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius. Die Reifen-Testsequenz bestand aus zwei verschiedenen realen Transportbedingungen, um einen simulierten Bergabschnitt und einen maximalen Zugabschnitt auf ebener Fläche zu simulieren, bei denen der Traktor mit 40 km/h bzw. 50 km/h gefahren wurde. Bei allen Tests und bei beiden übertrafen beide Versionen der MAXAM AgriXtra XL-Reifen - also sowohl die Standard- als auch VF-Karkassenbauweise - die anderen Wettbewerbsreifen, indem sie durchweg die besten Kraftstoffverbrauchs- und Traktionsergebnisse für die beiden gefahrenen Bedingungen lieferten. Beim Gesamtkraftstoffverbrauch lieferten die MAXAM AgriXtra XL-Reifen erneut den niedrigsten Kraftstoffverbrauch und die besten Leistungsergebnisse oder eine höhere Gesamtproduktivität.



Fazit: die AGRIXTRA-Produktreihe von MAXAM wurde so konzipiert wurde, dass sie bei einer bestimmten Last oder Geschwindigkeit eine verbesserte Leistung bietet und gleichzeitig die optimale Aufstandsfläche gewährleistet, ohne die Lenkung, die Flotation, die Traktion und/oder die Drehmomentübertragung des Reifens zu beeinträchtigen. Die Marke MAXAM hat neue VF-Reifengrößen entwickelt, um nicht nur ihr bestehendes Angebot zu ergänzen bzw. zu erweitern, sondern auch der weltweit steigenden Nachfrage nach Reifen für schwerere Lasten, höhere Arbeitsgeschwindigkeiten sowie höheren Produktivitätskennziffern gerecht zu werden. Darüber kommt auch bei MAXAM in den kommenden Jahren die neue, innovative Ecopoint3 Gummimischungstechnologie zum Einsatz, die die Regeln rund um die Reifenleistung neu definiert. Alles mit der Ambition, zukünftig noch wertorientiertere Produkte zu liefern, die die Erwartungen der Landwirte an Nachhaltigkeit, Efiizienz und Haltbarkeit übertreffen. Die DLG-Testergebnisse und die Ergebnisse der Produktleistung bestätigen, dass AgriXtra XL-Produkte einen Mehrwert liefern, den Kunden weltweit jetzt und in den kommenden Jahren von MAXAM-Reifen erwarten.



Die DLG-Berichte und weitere Informationen finden Sie hier: maxam-tyres.eu

***

Emittent/Herausgeber: Sailun Europe GmbH

Schlagwort(e): Verkehr



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.