Erfurt (ots) -Der Himmelsschlüssel von Petrus ist verlorengegangen und Wilhelm, Emilia und Tobias kommen in die Hölle, wenn sie ihn nicht wiederfinden. Der originäre Märchenfilm "Der Petrusschlüssel" (KiKA) des öffentlich-rechtlichen Senders Ceská televize (CT) ist in Koproduktion mit RTVS - Rozhlas a televíza Slovenska und KiKA entstanden. KiKA zeigt die Premiere im Sonntagsmärchen am 6. Oktober 2024 um 12:00 Uhr bei KiKA, auf kika.de und im KiKA-Player - verfügbar mit Untertiteln und Audiodeskription.Der deutsche Schauspieler Timo Dierkes (bekannt u.a. aus "Ostwind - Aris Ankunft"/hr, "Hans im Glück"/NDR, "Bernd das Brot - Brot im Orientexpress"/KiKA) ist in einer Nebenrolle zu sehen. Der Märchenfilm entstand 2023 unter Regie von Karel Janák. Der tschechische Regisseur war bereits bei vorausgegangenen Koproduktionen von Ceská televize und KiKA wie "Als ein Stern vom Himmel fiel" und "Wie man keine Prinzessin heiratet" (beide KiKA) beteiligt. Verantwortlicher Redakteur bei KiKA ist Stefan Pfäffle.Zum Inhalt: Der Dieb Wilhelm (Mark Kristián Hochman), die betrügerische Emilia (Berenika Kohoutová) und der völlig unschuldige Tollpatsch Tobias (Filip Brezina) haben mehr oder weniger absichtlich den Schlüssel von Petrus (Ivan Romancík) gestohlen. Als sie aufgrund eines Unfalls unerwartet vor der Himmelstür stehen, schickt Petrus sie zurück auf die Erde, um den Schlüssel zu finden. Wenn sie ihn nicht zurückbringen, werden sie für immer in der Hölle schmoren. Wieder zurück, verliebt sich die Prinzessin (Sára Korbelová) in Tobias.Weitere Informationen, eine Preview und Fotos finden Sie unter kommunikation.kika.de. Dort ist auch der Unternehmens-Podcast "Triff KiKA - Werkstattgespräche (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/podcast/triff-kika-100.html)" abrufbar, in dem unter anderen Redakteur Stefan Pfäffle zum Stellenwert von Märchen bei KiKA spricht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5876744