Bitcoin News: Unerwartete Rekorde im September - größtes BTC-Plus seit 2013

Ein Blick auf das letzte Jahrzehnt verrät: Der September war gerade für die Krypto-Welt und den Bitcoin Kurs ein äußerst langsamer und schlechter Monat. In den letzten Jahren gab es hauptsächlich Stagnation und Kurskorrekturen, während Kursgewinne Mangelware waren.

Das Jahr 2024 scheint allerdings der Zeitpunkt zu sein, an dem sich das alles ändert. Denn die aktuellen Zahlen des vergangenen Septembers zeigen, dass dieses Jahr zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt eine vergleichsweise hohe Rendite erwirtschaftet wurde. Gerade der Bitcoin steht Anfang Oktober wesentlich besser dar als in den Jahren zuvor.

Die höchste Bitcoin-Rendite seit dem Jahr 2013

Ein Blick auf den Kurs des letzten Monats (siehe Bild unten) verrät, dass der Bitcoin Kurs in den letzten 30 Tagen um satte 10,14 Prozent zulegen konnte. Das ist eine durchaus starke Rendite, die noch mehr in den Vordergrund rückt, wenn sie mit den letzten elf Jahren verglichen wird: Seit dem Jahr 2013 verlor der BTC-Token im Monat September im Schnitt mehr als 3 Prozent an Wert - diesmal legte er über 10 Prozent zu.

Die Gründe hierfür sind vielfältig und könnten einerseits mit den unerwartet starken Zuflüssen der Bitcoin-Spot-ETFs in den USA zusammenhängen. Andererseits meldeten sich Mitte September die Europäische Zentralbank (EZB) sowie die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve mit Senkungen des Leitzinses, was den weltweiten Finanzmarkt beflügelte.

Der Bitcoin (BTC) Kurs der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Diese Zahlen beeindrucken nicht nur viele Krypto-Experten, sondern könnten auch ein Indiz für einen kommenden Bullenmarkt mit starken Kursgewinnen sein. Schließlich gelten die Monate Oktober und November historisch betrachtet als die beiden stärksten Monate der Krypto-Branche. Der starke September könnte also ein Zeichen dafür sein, dass Bitcoin, Ethereum und Co. in den kommenden Wochen besonders hohe Kursgewinne verzeichnen könnten. Einige Analysten gehen sogar davon aus, dass Bitcoin noch bis Ende des Jahres ein neues Allzeithoch erreichen könnte. Allerdings glauben aktuell 85 Prozent aller Krypto-Anleger, dass Ethereum kein Allzeithoch im Jahr 2024 erreichen wird.

Ein weiterer treibender Faktor, der im September die gesamte Krypto-Welt pushen konnte, war der enorme Erfolg von Meme-Coins: Bereits etablierte Token wie Dogwifhat (WIF), Dogecoin (DOGE) oder der Pepe Coin konnten mitunter hohe Gewinne im zweistelligen Prozentbereich verzeichnen und für einen neuen Hype sorgen. Selbst Presale-Projekte wie Pepe Unchained (PEPU) konnten unglaubliche Zuflüsse erhalten. Dieses starke Interesse für Meme-Token dürfte darauf zurückzuführen sein, dass gerade zum Start eines Bullenmarkts einige Anleger versuchen, frühzeitig in die volatilen Kryptowährungen zu investieren, um später höhere Gewinne zu erhalten.

Pepe Unchained mit Presale-Erfolg: Fast 17 Millionen US-Dollar gesammelt

Im Jahr 2014 konnte Ethereum dadurch auf sich aufmerksam machen, dass die mittlerweile zweitgrößte Kryptowährung der Welt damals über 17,3 Millionen US-Dollar im Initial Coin Offering (ICO) sammeln konnte. Dieser Wert könnte von Pepe Unchained tatsächlich noch überschritten werden, denn mit über 16,6 Millionen US-Dollar ist der PEPU-Token von dieser Marke nicht mehr allzu weit entfernt. Doch was genau ist Pepe Unchained überhaupt?



Hinter dem Projekt steht der weltweit erste Layer-2-Meme-Coin, der somit auf der Ethereum-Blockchain aufbaut, mit einer eigenen Blockchain jedoch bessere Konditionen bieten möchte. Dazu zählen eine höhere Geschwindigkeit (bis zu 100-mal schneller als das ETH-Netzwerk) und wesentlich geringere Gebühren.

Langfristig haben die Entwickler hinter Pepe Unchained Großes vor: Es soll ein eigenes Ökosystem rund um den PEPU-Token entstehen, das nach und nach wächst. Außerdem soll sich der Pepe Unchained Coin nicht nur in der Top 5 des Meme-Coin-Rankings festsetzen, sondern auch das große Vorbild - den PEPE Coin - überholen.

Wer zudem jetzt frühzeitig in den PEPU-Token investiert, kann diesen noch im Presale in einem Staking-Programm anlegen, das derzeit eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 129 Prozent bietet.

