Die Aktie der Deutschen Wohnen (DW) ist jetzt richtig heiß. Denn der Mutterkonzern Vonovia, der nach der Übernahme 2021 gut 87 Prozent der Anteile hält, strebt nun doch einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag (BuG) an. Dadurch schoss der Kurs der DW-Aktie um 25 Prozent in die Höhe. Vonovia zielt mit dem BuG auf höhere Durchgriffsrechte bei der Tochter ab und will den freien DW-Aktionären ein Angebot zum Erwerb ihrer Aktien gegen eine Abfindung in Form von neu auszugebenden Vonovia-Papieren ...

