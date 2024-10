Neuemissionen sind dünn gesät in Deutschland. Und wenn es dann auch noch um Unternehmen aus dem Biotechsektor geht, sind sie sogar Raritäten. Klammern Investoren die im Kern zwar schwarz-rot-goldenen Unternehmen BioNTech, Curevac oder auch Mainz Biotech - die es direkt an die US-Börse Nasdaq gezogen hat - aus, ist BRAIN Biotech tatsächlich der bislang jüngste ... The post Pentixapharm Holding: Seltene Kombination appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...