Linz (www.anleihencheck.de) - Ab Morgen werden vom Ausschuss mehrere Personen in Polen verhört, um ein mögliches Fehlverhalten von Zentralbankchef Adam Glapinski aufzudecken, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Das Ergebnis könnte eine Kehrtwende der Geldpolitik sein, und es könnte zu ersten Zinssenkungen in Polen kommen. Als wahrscheinlicher Zeitrahmen für mögliche Zinssenkungen werde das erste Halbjahr 2025 genannt. ...

