Linz (www.anleihencheck.de) - In dieser Woche stehen wichtige Datenveröffentlichungen an, welche Potenzial haben, Einfluss auf die Zinserwartungen sowohl für die EZB als auch für die FED zu haben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Gestern seien die Werte für die vorläufigen Verbraucherpreise für Deutschland (1,7%) veröffentlicht worden. Für Frankreich und Italien seien ebenfalls rückläufige Werte gemeldet worden, welche deutlich unter dem 2%-Ziel der EZB gelegen hätten. Für die heute anstehende Schnellschätzung der EWU-Teuerung sei ebenfalls ein Rückgang zu erwarten, sodass die Zinssenkungserwartungen der EZB wohl kaum gedämpft würden. ...

