Nachdem die Aston Martin-Aktie (WKN: A2N6DH) Anfang August auf ein neues 12-Monatstief gefallen war, konnte sie sich in den darauffolgenden Wochen deutlich erholen. Doch gestern haben sich alle Gewinne dieser Kurserholung mit einem Schlag in Luft aufgelöst. Die Aktie der britischen Sportwagenikone crashte um -20%. Auch am Dienstagmorgen kann sich die Aston Martin-Aktie mit einem Minus von über 2% nicht stabilisieren. Was ist passiert? Und wie geht's ...

Den vollständigen Artikel lesen ...