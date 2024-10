Köln (ots) -Der Gesundheitsmarkt und die Hilfsmittelbranche in Deutschland stoßen mit traditionellen Strukturen zunehmend an Grenzen. Lange Wartezeiten, komplexe Bürokratie und der wachsende Bedarf an personalisierter Betreuung prägen den Alltag der Hilfsmittelbranche. Da setzt joviva als neue Marke der Sani Future GmbH & Co. KG an: Mit der digitalen Vernetzung sowie Anbindung an innovativste Technologien der über 750 deutschlandweit vernetzten Sanitätshäuser schafft joviva eine digitale Infrastruktur, die den Zugang zu medizinischen Hilfsmitteln und der damit verbundenen Folgeversorgung effizienter gestaltet. Ziel ist es, durch moderne Technologien und menschliche Expertise die Lebensqualität von Menschen aller Altersklassen in Deutschland nachhaltig zu verbessern und die Hilfsmittelversorgung neu zu definieren. Die Zukunft der Gesundheitsbranche ist digital - und joviva setzt den ersten Meilenstein.Das neue, zukunftsorientierte Unternehmen joviva geht aus der Sanitätshaus Aktuell AG und weiteren Investoren der Branche hervor. Mit über 750 Sanitätshäusern vernetzt auf einer Plattform schlägt joviva eine Brücke zwischen traditioneller Hilfsmittelversorgung und innovativen Lösungen. Mit dem Fokus auf Digitalisierung schafft die Plattform einen einfachen, schnellen Zugang zu medizinischen Hilfsmitteln und kombiniert dies mit der klassischen menschlichen Betreuung. Durch die Online-Terminbuchung, digitale Erinnerungen und weiteren Online-Dienstleistungen wird der Ablauf von Anfang bis Ende optimiert und administrative Abläufe in den Sanitätshäusern effizienter. So können diese sich stärker auf ihre Kernkompetenz - die individualisierte Versorgung der Patienten - konzentrieren. Gleichzeitig bietet die Plattform den Nutzern umfassenden Zugang zu Gesundheitsinformationen und Expertenbeiträgen, die Teil der 360-Grad-Rundumversorgung durch joviva sind.Startschuss für die digitale TransformationBei dem feierlichen Launch-Event, das Ende September in Köln stattfand, stand die Zukunft der Gesundheitsversorgung im Fokus. Der offizielle Live-Gang der Plattform war das Highlight des Abends und zeigte eindrucksvoll, wie joviva traditionelle Prozesse optimiert und mit moderner Technologie vereint. "Unser Ziel ist es, den Zugang zu Hilfsmitteln schnell, unkompliziert und zukunftssicher zu gestalten. Mit joviva stellen wir die Patienten sowie deren Angehörige in den Mittelpunkt der digitalen Gesundheitsversorgung und schaffen eine direkte Verbindung zwischen Patienten und Hilfsmitteln", gibt Daniel Hölper, Geschäftsführer der Sani Future GmbH & Co. KG, wieder. "Wir freuen uns, diese Innovation in Köln zu präsentieren und gemeinsam die Zukunft der Hilfsmittelversorgung neu zu gestalten", so Hölper. Geladene Gäste, darunter auch Schauspieler wie André Dietz, David Rott und Alessandra Meyer-Wölden sowie Vertreter der Branche erhielten exklusive Einblicke in die Funktionen der Plattform und deren Nutzen für Patienten und Sanitätshäuser. Zudem erlebten sie vor Ort, wie joviva den Startschuss zur Neugestaltung der Gesundheits- und Hilfsmittelbranche setzte und einen besonderen Gast vorstellte: den eigens entwickelten KI-Berater.Der smarte Assistent für alle FragenDieser KI-Berater wird Menschen allen Alters rund um die Uhr zur Verfügung stehen und sie bei individuellen Fragen unterstützen. Diese innovative Lösung ermöglicht es, noch gezielter auf persönliche Bedürfnisse einzugehen und bietet eine zugängliche und individualisierte Beratung. joviva stärkt damit seine Rolle als Vorreiter in der digitalen Hilfsmittelversorgung.Mit diesem umfassenden und effizienten Ansatz zeigt joviva, dass die Kombination aus menschlicher Fürsorge und modernster Technologie keine Zukunftsvision mehr ist, sondern bereits Realität. joviva treibt die Digitalisierung der Gesundheitsbranche voran und gestaltet die Hilfsmittelversorgung zukunftsorientiert, effizient und patientenzentriert.Hier (https://www.youtube.com/watch?v=VkDjjbJSHec) geht es zum Image-Film.Hier (https://www.joviva.de/presse/) geht es zur Presseseite von joviva.Sponsoren & Partnerjoviva wird von einer Vielzahl starker Partner unterstützt, darunter Enovis, Rehasense, Thuasne, Ambient, Das Ministerium, kernpunkt, commercetools und storyblok. Gemeinsam mit diesen Partnern gestaltet joviva aktiv die Versorgung der Zukunft. An der Spitze steht die Sanitätshaus Aktuell AG, die als Gründungsunternehmen maßgeblich für die Entstehung der Marke joviva verantwortlich ist und das Start-Up täglich begleitet und fördert.Sanitätshaus Aktuell AGDie Sanitätshaus Aktuell AG ist ein modernes Dienstleistungsunternehmen der Gesundheitsbranche zu dem mehr als 480 Franchisepartner mit über 8.000 Fachkräften an über 700 Standorten gehören. Für die Franchisepartner wird der Einkauf, Vertrieb, Vertragsmanagement, Marketing und eine Vielzahl von weiteren Dienstleistungen organisiert. Alle Franchisepartner mit der einheitlichen Markenführung finden sich auf der Plattform joviva wieder.EnovisEnovis ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Orthopädie- und Medizintechnik. Das einzigartig vielfältige Produktspektrum reicht von Orthesen und Bandagen über Orthopädische Schuhe bis hin zu Elektro-, Ultraschall- und Lasertherapie sowie CPM-Bewegungsschienen. Enovis ist unter anderem auch für seine bewährte Marken AIRCAST®, DONJOY®, EXOS®, ARTROJECT® oder ARTROMOT® bekannt und wird bei joviva den Schwerpunkt auf Bandagen und Orthesen setzten.RehasenseRehasense ist ein globales Gesundheitsunternehmen, dass sich auf Mobilitätsprodukte wie Rollatoren, Zuggeräte und Rollstühle fokussiert hat.ThuasneThuasne entwickelt und produziert innovative Gesundheitslösungen in den Bereichen Orthopädie, Kompression und Breastcare. Thuasne steht für langjährige Erfahrung, medizinisches Know-how, herausragende Qualität und ein unvergleichliches Design und wird bei joviva stark den Bereich Breastcare begleiten.AmbientAmbient ist eine Digitalagentur für Web- und App-Entwicklung mit Sitz in Köln und hat bei joviva. de die komplette Entwicklung des Terminbuchungstools übernommen. Mit über 12 Jahren Erfahrung und knapp 100 Mitarbeitern hat sich Ambient auf Spezial-Softwarelösungen spezialisiert.KernpunktKernpunkt ist eine der führenden Agenturen in Köln für den Aufbau digitaler Vertriebskanäle und fungiert im Projekt joviva.de als Lead-Agentur die Plattform gesamtheitlich aufzubauen. Hierbei wurde ein Composable-Commerce Ansatz gewählt, der es joviva erlaubt die Plattform modular und mit unabhängigen Komponenten aufzubauen.StoryblokStoryblok ist ein Headless CMS System, dass es joviva.de ermöglicht jegliche Art von Content in Form von Texten, Bilder und Videos zu managen, zu bearbeiten und dem Kunden über verschiedene Kanäle zu präsentieren.commercetoolscommercetools ist die führende Composable-Commerce-Plattform für Geschwindigkeit, Einfachheit und Skalierung. joviva nutzt commercetools zukünftig als Grundlage zum Aufbau des eigenen Online-Shops.DasMinisteriumDasMinisterium ist eine Marketing- und Werbeagentur aus Wuppertal, die für joviva das Coporate Design entworfen hat und joviva bei der Erstellung von KI generierten Bildmaterial, sowie Videoproduktionen unterstützt.___________________________Über jovivaMit der digitalen Plattform joviva.de möchte die Sani Future GmbH & Co. KG als Tochtergesellschaft der Sanitätshaus Aktuell AG die Gesundheitsbranche neu erfinden. joviva ermöglicht in Zukunft die unkomplizierte Beschaffung von medizinischen Hilfsmitteln durch Online-Terminvergabe, Sanitätshaussuche und KI-Integration. Eine 360-Grad-Rundumversorgung soll die Lebensqualität von Menschen allen Alters in Deutschland maßgeblich verbessern: Angefangen mit der einfachen Information mithilfe von fachlich geprüften Ratgeberartikeln über eine 24/7-KI-Beratung bis hin zur einfachen Bestellung des benötigten medizinischen Hilfsmittels sowie einer entsprechenden Folgeversorgung.Pressekontakt:Selina KösterPUNKT Gesellschaft für Public Relations mbHVölckersstraße 4422765 HamburgTel.: +49 40 853760-16E-Mail: skoester@punkt-pr.deOriginal-Content von: Sani Future GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176561/5876943