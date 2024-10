Nidec Corporation, der japanische Elektromotorenhersteller, plant eine strategische Erweiterung seines Geschäftsbereichs für Pressautomation. Das Unternehmen hat beschlossen, die kanadischen Firmen Linear Transfer Automation Inc., Linear Automation USA Inc. und Presstrader Limited zu übernehmen. Diese Akquisition, die am 1. Oktober 2024 abgeschlossen werden soll, verspricht Nidec eine Stärkung seiner Position im nordamerikanischen Markt für Pressenperipherieausrüstung.

Synergieeffekte und Marktpotenzial

Die Integration der Linear-Unternehmen in die Nidec-Gruppe eröffnet vielversprechende Möglichkeiten. Durch die Kombination von Nidecs globalem Vertriebsnetz mit Linears spezialisierter Technologie im Bereich der Pressenautomation können umfassende Systemlösungen angeboten werden. Dies ermöglicht nicht nur eine Expansion in Europa und Asien, sondern auch kürzere Lieferzeiten und einen verbesserten Kundenservice. Obwohl die Übernahme kurzfristig keine signifikanten Auswirkungen auf Nidecs Finanzergebnisse haben soll, positioniert sie das Unternehmen für zukünftiges Wachstum im Bereich der Pressautomation.

