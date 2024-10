Die flatexDEGIRO AG will eigene Aktien im Wert von bis zu 50 Millionen Euro zurückkaufen. Das gestern Abend angekündigte Aktienrückkaufprogramm umfasst maximal 11.003.254 Aktien und beginnt am heutigen Tag. Die Rückkäufe sollen laut flatexDEGIRO spätestens am 7. Mai des kommenden Jahres enden. Die flatexDEGIRO Aktie notiert im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...