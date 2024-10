Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - Banken werden häufig als "Proxy" für die Verfassung ihres Referenzstaates gesehen, so Jérémie Boudinet, Head of Financial and Subordinated Debt, Crédit Mutuel Asset Management, eine Tochtergesellschaft der Groupe La Française.Daher würden Bankanleihen dazu tendieren, sich entsprechend der Spread-Unterschiede ihrer Staaten zu entwickeln. Zwar werde die Zyklizität der Bankentätigkeit selbst nicht infrage gestellt, doch werde der europäische Sektor nun weitgehend durch eine antizyklische Regulierungs- und Rechnungslegungspolitik kontrolliert, die in der Vergangenheit ausschließlich Sektoren wie Versicherungen oder Versorgern vorbehalten gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...