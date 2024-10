EQS-Media / 01.10.2024 / 11:54 CET/CEST

Presseinformation Stepstone-Analyse: Flexiblerer Arbeitsmarkt lässt Quereinstieg boomen Jobanzeigen für Quereinstieg auf Jobportal Stepstone.de seit 2019 mehr als vervierfacht

"Quereinsteiger" Dauerbrenner unter den Top-Suchbegriffen

Mehr als acht von zehn Jobsuchenden wären bei passenden Angeboten bereit zum Wechsel in andere Branche DÜSSELDORF, 01.10.2024 - Der Fachkräftemangel und ein immer flexiblerer Arbeitsmarkt lassen Quereinsteiger-Jobs boomen. Einer aktuellen Analyse von The Stepstone Group zufolge hat sich die Zahl entsprechender Jobanzeigen auf dem Online-Portal Stepstone.de von 2019 bis 2023 mehr als vervierfacht (329 Prozent), während sich der Trend auch in diesem Jahr fortsetzt: Bereits zur Jahresmitte 2024 gab es durchschnittlich mehr als doppelt (136 Prozent) so viele Stellenanzeigen, die sie sich an Jobsuchende mit fachfremdem Hintergrund wenden, als im Gesamtjahr 2019. Das trifft umgekehrt auf hohes Interesse bei Menschen auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung: "Quereinsteiger*in" zählt nach wie vor zu den Top-Suchbegriffen auf Stepstone.de. "Der Quereinstieg ist hochaktuell. Die Gründe: Der Arbeitsmarkt wird flexibler, Jobprofile wandeln sich immer schneller und der demographische Wandel wird den Arbeitskräftewandel in naher Zukunft massiv verschärfen. Für Unternehmen, die kreativ sind und sich flexibel aufstellen, können Quereinsteiger ein echtes Ass sein", sagt Dr. Tobias Zimmermann, Arbeitsmarktexperte bei The Stepstone Group. So empfinden es nach einer aktuellen Stepstone-Erhebung fast 60 Prozent der Personalverantwortlichen als "große Herausforderung", geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für offene Stellen zu finden. "Das Mindset der Arbeitnehmenden ist heute ein anderes: Sie sind nicht mehr 40 Jahre auf einen Beruf festgelegt. Menschen können heute mehrere Karrieren in ihrem Berufsleben haben. In Zukunft wird der Quereinstieg immer mehr zur Normalität für uns alle. Und genau das braucht es in Zeiten, in denen sich Anforderungen an Arbeit dynamisch wandeln. Die Neugierde und Offenheit, immer wieder Neues zu lernen und auszuprobieren - genau das ist es, was wir in Zeiten der Arbeiterlosigkeit brauchen", betont Tobias Zimmermann. Einer Stepstone-Analyse zufolge denken fast drei Viertel (73 Prozent) der Beschäftigten mindestens einmal im Monat an eine neue Herausforderung. Ein Job in einer neuen Branche ist dabei für mehr als ein Viertel (29 Prozent) das klare Ziel. Mehr als acht von zehn Befragten (84 Prozent) interessieren sich für einen Branchenwechsel, wenn das Jobangebot passt. Ein Sechstel der Arbeitgeber setzt auf interne Mobilität Aber auch wer sich innerhalb des eigenen Unternehmens neu orientieren möchte, hat Chancen. Eine aktuelle Stepstone-Befragung unter Personalverantwortlichen zeigt, dass knapp ein Sechstel der Unternehmen (16 Prozent) auf Förderung interner Mobilität und ein Fünftel (20 Prozent) auf Programme zur Weiterbildung und Qualifizierung der Mitarbeitenden setzen. "Smarte Unternehmen nutzen das große interne Potenzial, das ihre berufserfahrenen Mitarbeitenden mitbringen. Wer sich im Unternehmen bewährt hat, kann durch gezielte Weiterbildungen für die Jobs ausgebildet werden, die gerade gefragt sind. Gleichzeitig bekommen Beschäftigte, die nach Neuem streben, die Chance sich im eigenen Betrieb weiterzuentwickeln. Dennoch werden künftig immer stärker Lücken entstehen, die durch Quereinsteiger effektiv geschlossen werden", so Tobias Zimmermann.



Über die Analyse Datengrundlage für die Analyse von The Stepstone Group ist die durchschnittliche Anzahl der täglichen Stellenanzeigen auf Stepstone.de. Die Analysen beziehen sich auf den Zeitraum von Januar 2019 bis Juli 2024. Die Befragungsdaten wurden der Studienreihe "Hiring Trends Index" entnommen, einer quartalsweise erscheinenden Untersuchung von The Stepstone Group, für die deutsche Arbeitnehmende und Recruiterinnen und Recruiter befragt werden. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die deutsche Erwerbsbevölkerung nach Alter, Geschlecht und Bildung. Über The Stepstone Group

The Stepstone Group ist eine weltweit führende digitale Recruiting-Plattform, die Unternehmen mit passenden Talenten zusammenbringt und Menschen hilft, den richtigen Job zu finden. Mit Hilfe KI-unterstützter Job-Marktplätze und programmatischer Marketing-Lösungen erreichen jedes Jahr mehr als 130 Millionen Bewerbungen rund 140.000 Arbeitgeber. Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete The Stepstone Group einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen ist in mehr als 30 Ländern aktiv - darunter mit Stepstone in Deutschland, mit Appcast in den USA und mit Totaljobs in Großbritannien. The Stepstone Group mit Hauptsitz in Düsseldorf beschäftigt weltweit rund 4.000 Menschen. Mehr Informationen unter: www.thestepstonegroup.com/de

Kontakt The Stepstone Group Presse presse@stepstone.de



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: The Stepstone Group

Schlagwort(e): Dienstleistungen



01.10.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com