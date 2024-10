Die Covestro-Aktie verzeichnete am Dienstag einen bemerkenswerten Anstieg von 3,7 Prozent auf 58,00 Euro im frühen XETRA-Handel. Dieser Kurssprung folgte auf die offizielle Übernahmeofferte des staatlichen Ölunternehmens Adnoc aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Angebot von 62 Euro je Aktie in bar, das bereits seit längerem im Raum stand, wurde nun offiziell bestätigt und von Covestro nach eingehender Prüfung unterstützt. Zusätzlich wurde eine Investitionsvereinbarung mit einer Laufzeit bis Ende 2028 unterzeichnet.

Marktreaktion und Ausblick

Der Tageshöchststand der Covestro-Aktie erreichte 58,20 Euro, was dem höchsten Niveau seit November 2021 entspricht. Analysten sehen den Übernahmeprozess nun auf der "Zielgeraden", wobei das Gebot an eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie gebunden ist. Trotz des aktuellen Kursanstiegs liegt die Aktie noch deutlich unter ihrem Rekordhoch von knapp 96 Euro aus dem Jahr 2018. Experten prognostizieren für das laufende Jahr einen Verlust von 0,492 Euro je Aktie, während für das dritte Quartal 2024 die Veröffentlichung der Finanzergebnisse am 29. Oktober erwartet wird.

