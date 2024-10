Bonn (ots) -Zum 1. Oktober 2024 hat die Streitkräftebasis die mobilen Logistiktruppen neu gegliedert, um die Logistik für die Landes- und Bündnisverteidigung kampftüchtig aufzustellen. Ziel der Umstrukturierung ist eine flexiblere und schnellere Versorgung der Kampftruppen, die den neuen Einsatzanforderungen gerecht wird.Die Logistiker der Streitkräftebasis sind entscheidend für den Erfolg militärischer Operationen. Sie gewährleisten die Versorgung der Truppe mit Treibstoff, Munition, Verpflegung und Ausrüstung, selbst unter schwierigen Bedingungen und in neuen Einsatzgebieten. Mit der neuen Struktur werden die Logistikbataillone effizienter organisiert: Sie sind nun den Logistikregimentern 1 und 4 unterstellt, die ihre Standorte in Burg (Sachsen-Anhalt) und Volkach (Bayern) haben. Beide Regimenter führen je ein schweres sowie zwei bis drei leichte Logistikbataillone.Durch die Zentralisierung taktischer Führungsaufgaben und die Bündelung von Verantwortlichkeiten in den Regimentern wird die Struktur der mobilen Logistiktruppen verschlankt: "Die dadurch verfügbar gemachten Dienstposten erlauben uns eine Personalstärkung in den vorhandenen Bataillonen sowie die Aufstellung des mobilen Logistikbataillon 471", erklärt Oberst Alexander Heinze, Kommandeur der mobilen Logistiktruppen. Die Umstrukturierung soll bis zum 1. April 2025 abgeschlossen sein.Die schweren Logistikbataillone agieren als zentrale Umschlagpunkte bis zu 200 Kilometer hinter den Einsatzräumen der Kampfverbände. Die leichten Logistikbataillone übernehmen als logistische Knotenpunkte die bedarfsgerechte und effiziente Verteilung logistischer Güter in die kämpfende Truppe. Diese flexible Aufstellung ermöglicht es der Bundeswehr, zwei Divisionen gleichzeitig im Einsatz zu versorgen.Die Umgliederung ist ressourcenneutral erfolgt, das heißt sie kommt ohne zusätzliche Dienstposten aus. Die neue Struktur der Logistiktruppen folgt den NATO-Planungszielen und orientiert sich an den operativen Anforderungen der Bundeswehr.Die Streitkräftebasis stellt so sicher, dass die Bundeswehr auch unter den neuen sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen schnell, mobil und effektiv agieren kann.Mit dieser Neuausrichtung ist die Logistik der Bundeswehr für die Herausforderungen der Landes- und Bündnisverteidigung gerüstet.Weitere Informationen finden Sie unter folgender Internetseite: https://www.bundeswehr.de/de/organisation/streitkraeftebasis/aktuelles/kriegstuechtige-struktur-fuer-mobile-logistiktruppe-5843582Pressekontakt:Kommando StreitkräftebasisPresse- und InformationszentrumTelefon: +49 (228) 5504 -1112KdoSKBPIZSKB@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum der Streitkräftebasis, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/114358/5877019