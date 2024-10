Emittent / Herausgeber: Helrom GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

01.10.2024 / 12:10 CET/CEST

Helrom erweitert Streckennetz mit Düsseldorf - Budapest

Mit der Erweiterung des Streckennetzes um die Verbindung Düsseldorf- Budapest bietet Helrom nun eine noch größere Reichweite für nachhaltigen und barrierefreien intermodalen Güterverkehr in Europa. Die neue Strecke ermöglicht es Verladern und Spediteuren, CO2-Emissionen um bis zu 90 Prozent zu reduzieren und gleichzeitig eine zuverlässige und effiziente Transportlösung zu nutzen.



Frankfurt, 1. Oktober 2024 - Die Verbindung wird als offener Zug betrieben, bei dem feste Kontingente nach Bedarf gebucht werden können. Die terminalfreie Verladung der Helrom-Züge bietet auch kleinen und mittelständischen Unternehmen eine einfache Möglich- keit, alle Arten von Lkw-Trailern auf die Schiene zu verlagern, ohne zusätzliche Investitionen in ihre Flotte. Bei jedem Transport sorgt Helrom für eine zuverlässige und pünktliche Lieferung.

Eine neue Route für nachhaltigen und effizienten Güterverkehr

Die Verbindung zwischen Düsseldorf und Budapest wird am 2. Oktober ihren Betrieb aufnehmen. Sie erstreckt sich über 1.200 Kilometer. Spediteure können ihre Trailer bis spät am Abend anliefern. Am Ziel stehen sie nach nur 30 Stunden am übernächsten Morgen zur Abholung bereit. Geplant ist eine tägliche Abfahrt in beide Richtungen an sechs Tagen in der Woche. Pro Zug werden 36 Trailer transportiert, was einer wöchent- lichen Kapazität von 432 Lkw-Trailern entspricht. Die Einzugsgebiete umfassen Ungarn, die Slowakei und Teile Rumäniens sowie auf der Seite von Düsseldorf das Ruhrgebiet, Benelux und Großbritannien.

Zuverlässiger und barrierefreier Intermodal-Transport auch für zeitkritische Transporte

Dank eigener Züge, eigenem Personal und festen Fahr- plänen erreichen die Helrom-Trailer-Transporte eine Servicequalität und Pünktlichkeit auf dem Niveau des Straßentransports. Zeitkritische Güter wie Lebens- mittel und Automotive-Produkte können problemlos befördert werden. Dies bietet auch mittelständischen Unternehmen eine ideale Lösung, um nachhaltige Transporte flexibel und kostengünstig zu gestalten. Roman Noack, CEO von Helrom, hebt hervor: »Durch den Wegfall von Spezialterminals für die Verladung und die Möglichkeit, auch nicht-kranbare Lkw-Trailer und Kühl-Trailer schnell und einfach auf die Schiene zu setzen, können Spediteure und Verlader ohne zusätzliche Investitionen in den inter- modalen Schienentransport einsteigen.«

Net Zero Transport mit sozialen Arbeitsbedingungen Mit der neuen Verbindung setzt Helrom seine Mission fort, einen CO2-neutralen Güterverkehr in Europa zu ermöglichen. Neben der Reduktion von Treibhaus- emissionen und der Entlastung der Straßeninfra- struktur fördert das Helrom-Transportkonzept zugleich sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in der Trans- portlogistik.

Die Kombination von Straße und Schiene ermöglicht es Spediteuren, sich stärker auf Kurzstrecken zu konzentrieren, was nicht nur effizienter ist, sondern auch die Arbeitszeiten besser planbar macht. Dadurch wird die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert, was zur Attraktivität des Berufs beiträgt und den Fahrermangel langfristig entschärfen kann. »Helrom bietet somit nicht nur ökologische, sondern auch soziale Vorteile und arbeitet an einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Transportinfrastruktur«, erklärt Roman Noack.







Über die Helrom GmbH

Die Helrom GmbH ist ein Schienengüterverkehrs- und Technologieunternehmen mit Sitz in Frankfurt. Mit einer weltweit patentierten Güterwagentechnologie ermöglicht das Unternehmen der europäischen Langstrecken-Logistik erstmals einen wirklich barriere- freien Wechsel zwischen Straße und Schiene - ohne große Investitionen in Verladeterminals und nah am Kunden. Das Unternehmen wird gefördert durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Das Unternehmen wurde 2022 sowohl mit dem Pacemaker Award vom Forum Green Logistics ausge- zeichnet als auch mit dem EL-Motion Award für nachhaltige und innovative Beiträge zur CO2-Reduktion.

Helrom arbeitet für einen CO2-neutralen Güterverkehr in Europa und das Ziel eines Net Zero Transports.

Mehr Informationen zu Helrom und den aktuell betriebenen Strecken finden Sie unter www.helrom.com















Helrom GmbH

Westhafenplatz 1

60327 Frankfurt am Main Germany www.helrom.com

