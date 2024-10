Neckarsulm (ots) -In den aktuellen Ausgaben der Verbrauchermagazine Stiftung Warentest und Öko-Test konnte Kaufland mit vielen Produkten seiner Eigenmarken glänzen. Insgesamt erhielt das Unternehmen gleich sechsmal die Bestnote "sehr gut" und viermal die Note "gut".Besonders hoch im Kurs standen im Öko-Test die Bio-Produkte der Kaufland-Eigenmarke K-Bio. So erhielten die Baked Beans von K-Bio im Test mit 20 verschiedenen Produkten die Note "sehr gut", genauso wie die zarten Haferflocken der Bio-Eigenmarke von Kaufland. Der Bioland-zertifizierte Apfelsaft von K-Bio wurde im Öko-Test mit 32 naturtrüben Apfelsäften ebenfalls mit "sehr gut" belohnt. Das Besondere an dem Saft ist, dass die verwendeten Apfelsorten zu 30 Prozent von Streuobstwiesen stammen. Mit dem Kauf können die Kunden den Erhalt und die Pflege von Streuobstwiesen unterstützen. Das konventionell erzeugte Pendant der Eigenmarke K-Favourites erhielt die Note "gut".Die Produkte der Eigenmarke bevola konnten sich im Öko-Test ebenfalls hervortun. Die Tester nahmen insgesamt 37 parfümfreie Feuchttücher für Babys unter die Lupe. Das Ergebnis: Sowohl die bevola Baby Feuchttücher Sensitiv als auch die bevola Baby Feuchttücher mit 99 Prozent Wasser wurden für ihre Inhaltsstoffe mit der Bestnote bewertet, die bevola Baby Feuchttücher Sensitiv 0 Prozent Plastik erhielten die Note "gut". Allzweckcremes standen im Drogerieteil des Öko-Tests ebenfalls im Fokus. Die bevola leichte Softcreme konnte sich hier mit sehr guten Inhaltsstoffen und damit dem Gesamturteil "sehr gut" hervortun.Bei Stiftung Warentest konnten in der Online-Ausgabe des Magazins auch zwei Eigenmarkenprodukte von Kaufland überzeugen. Die Pizza aus dem Steinofen Edel-Salami von K-Classic erhielt die Note "gut" genauso wie ihr veganes Pendant von K-take it veggie. Beide Pizzen wurden von den Testern sogar lobend erwähnt. Die vegane Steinofenpizza mit herzhaftem Aufschnitt war demnach die einzige vegane Pizza, die mit "gut" abschnitt, zudem konnte sie im Vergleich zur originalen Pizza mit ihren Nährwerten punkten. Die Steinofenpizza von K-Classic überzeugte die Tester hingegen beim Preis.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAnnegret AdamRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-680448presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5877040