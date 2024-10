© Foto: Fatih Aktas - picture alliance / AA



Larry Fink, CEO von BlackRock sagte, dass der Markt angesichts des anhaltenden Wachstums der US-Wirtschaft zu viele Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve einpreist."Ich sehe keinerlei Landung", sagte Fink am Dienstag in einem Bloomberg-Interview am Rande der Konferenz Berlin Global Dialogue 2024. Und weiter: "Die Menge an Lockerungen, die in der Forward-Kurve enthalten ist, ist verrückt. Ich glaube schon, dass es Raum für weitere Lockerungen gibt, aber nicht so viel, wie die Forward-Kurve vermuten lässt." Die Geldmärkte rechnen derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von 1:3, dass die Fed im November eine weitere Senkung um einen halben Prozentpunkt vornimmt. Bis Ende nächsten …