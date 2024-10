Neues Meme-Coin-Staking: Warum sollten Anleger jetzt in Dogecoin, Pepe und Dogwifhat investieren?

In den letzten Tagen konnte vor allem eine Krypto-Sparte besonders stark von dem Hype am Finanzmarkt profitieren: Meme-Coins wie Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) sowie PEPE und Dogwifhat (WIF) konnten alle große Gewinne einfahren - teilweise sogar im erhöhten zweistelligen Prozentbereich. Dies zeigt das große Interesse am aktuellen Meme-Coin-Markt.

Wer nicht nur kurzfristig plant, sondern mittel- oder gar langfristig Gewinne aus den eigenen Meme-Coin-Anlagen erhalten möchte, der kann diese in einem Staking-Programm festsetzen und dafür regelmäßige Bonuszahlungen erhalten. Aktuell befindet sich eine neue Meme-Coin-Staking-Plattform im Presale: Crypto All-Stars (STARS) erfreut sich bereits jetzt großer Beliebtheit bei vielen Investoren.

Meme-Coin-Branche explodiert: Viele Token mit 30 Prozent und mehr Gewinn

Ein Blick auf den aktuellen Krypto-Markt zeigt, dass fast alle großen Token auf einem aktuell eher gleichbleibenden Preisniveau bleiben - mit einer Ausnahme. Denn alle großen Meme-Coins liegen (deutlich) im Plus und konnten in der vergangenen Woche vielen Anlegern starke Gewinne bescheren.

Den geringsten Gewinn erzielte Dogecoin (DOGE) mit 9,11 Prozent Zuwachs in den letzten sieben Tagen, während Shiba Inu als zweitgrößter Meme-Coin am Markt starke 26,99 Prozent zulegte. Noch stärker zeigten sich Pepe (37,99 Prozent), Dogwifhat (36,65 Prozent) sowie der BONK-Token (43,03 Prozent). Damit liegen die fünf größten Meme-Token ganz klar im Plus und führen aktuell die gesamte Krypto-Branche mit unerwartet starken Gewinnen an.

Die Performance der größten Meme-Coins der letzten 30 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Die Gründe für diese starke Performance der Meme-Coins sind vielfältig. Ein großer Ansporn vieler Anleger dürfte allerdings die Senkung des Leitzinses sein, die Mitte September sowohl von der Federal Reserve - der Notenbank der USA - sowie von der Europäischen Zentralbank (EZB) beschlossen wurde. Dies führte zu einem positiven Sentiment am Markt, was wiederum eher risikofreudigere Anleger dazu bewegte, erneut in die höchst volatilen Kryptowährungen mit Meme-Charakter zu investieren. Außerdem konnte der September zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt eine positive Rendite für den Bitcoin mitbringen, was ebenfalls die Marktstimmung merklich verbesserte.

Auch das Handelsvolumen ist in der letzten Woche gerade im Meme-Coin-Bereich merklich angestiegen, wobei viele Investoren derzeit ihre Reserven aufstocken. Wer diese nicht nur einige Tage halten möchte, sondern eher über Wochen und Monate plant, der könnte zusätzliche Renditen erhalten, indem die Meme-Token in einem Staking-Programm untergebracht werden. Crypto All-Stars bietet genau so eine Plattform, die nicht nur einen Staking-Pool für den nativen STARS-Token besitzt, sondern zum Launch in einigen Wochen sogar elf verschiedene Meme-Coins unterstützen wird.

Fast 2 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt: Interesse am STARS-Token steigt

Einer der Hauptgründe, warum mittlerweile fast 2 Millionen US-Dollar im Vorverkauf an Kapital gesammelt wurden, dürfte auf das Presale-Staking-Programm zurückzuführen sein: Anleger, die frühzeitig den nativen STARS-Token erwerben, können diesen direkt in einem Staking-Pool anlegen. Derzeit liegt hier die jährliche prozentuale Rendite (APY) bei 789 Prozent. Hier sollen in den zwei Jahren nach dem offiziellen Launch ganze 25 Prozent des STARS-Vorrats an die Anleger ausgezahlt werden.

Gleichzeitig werden weitere 20 Prozent der Crypto All-Stars Coins bereits im Presale verkauft, sodass eine stabilisierende Menge an Token direkt im Staking-Programm angelegt werden können. Dies soll langfristig das Netzwerk sichern.

Besuche den Crypto All-Stars Vorverkauf!

Nach dem offiziellen Launch wird das MemeVault Ökosystem seine Arbeit aufnehmen. Hierbei handelt es sich um die eigentliche Staking-Plattform von Crypto All-Stars, über die Nutzer ganz einfach ihre Meme-Coins anlegen können. Zunächst werden elf verschiedene Kryptowährungen wie Dogecoin, Shiba Inu, PEPE oder der FLOKI-Token unterstützt, später sollen noch weitere Kryptowährungen mit Meme-Charakter der Plattform hinzugefügt werden. Dadurch soll die MemeVault nach und nach weiter anwachsen und langfristig sogar den STARS-Token in die Top 10 des Krypto-Rankings katapultieren.

Es kann sich also durchaus lohnen, noch heute in den STARS-Token zu investieren und schon bald das gesamte Staking-Angebot der Plattform zu nutzen.

Kaufe jetzt STARS-Token zu günstigen Preisen!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.