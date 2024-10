Bonn (www.anleihencheck.de) - Das britische BIP stagnierte wie im Juni so auch im Juli und verfehlte somit den Marktkonsens eines Anstiegs um 0,2 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.In erster Linie dürfte die im Juli schwache Industrieproduktion dämpfend gewirkt haben.Der PMI der Dienstleistungen sei im September mit 52,8 Punkten den elften Monat in Folge im expansiven Bereich geblieben, auch der Industrie-PMI habe sich trotz eines leichten Rückgangs mit 51,5 Zählern über der Expansionsschwelle gehalten. ...

